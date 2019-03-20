По состоянию на утро 20 марта в парламенте зарегистрировано 12 законопроектов о незаконном обогащении.

Об этом сообщает народный депутат Мустафа Найем в Facebook.



"Парламент продолжает исправлять решение Конституционного суда об отмене уголовного наказания за незаконное обогащение. На сегодняшнее утро (20 марта - УП) было зарегистрировано 12 (!) альтернативных законопроектов про внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс", - рассказал Найем.



Кроме того, правоохранительный комитет Верховной Рады решил создать рабочую группу по подготовке совместной редакции документа.



"Во время обсуждения, помимо прочего, высказывались предложения вернуться к идее введения нулевой декларации и прозрачности реестра собственности и сделок Мининстерства юстиции", - отметил нардеп.



В состав рабочей группы войдут эксперты, предложенные посольством США и представительствами МВФ, Всемирного банка и ЕС.



Также к ним присоединятся все соавторы альтернативных законопроектов: Виктор Чумак, Наталья Новак, Мустафа Найем, Анна Гопко, Елена Сотник, Юрий Деревянко, Сергей Каплин, Виктория Пташник, Егор Соболев, Алена Шкрум, Игорь Луценко, Юрий Левченко, Михаил Головко, Андрей Ильенко, Олег Осуховский, Андрей Шипко, Татьяна Острикова и Роман Семенуха.

Читайте также: Закрытие 65 дел НАБУ и потеря транша МВФ: последствия решения Конституционного суда

Больше о Конституционном суде читайте также: Кто пытается установить контроль над Конституцией

Напомним: