В Раде зарегистрировали уже 12 законопроектов о незаконном обогащении
По состоянию на утро 20 марта в парламенте зарегистрировано 12 законопроектов о незаконном обогащении.
Об этом сообщает народный депутат Мустафа Найем в Facebook.
"Парламент продолжает исправлять решение Конституционного суда об отмене уголовного наказания за незаконное обогащение. На сегодняшнее утро (20 марта - УП) было зарегистрировано 12 (!) альтернативных законопроектов про внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс", - рассказал Найем.
Кроме того, правоохранительный комитет Верховной Рады решил создать рабочую группу по подготовке совместной редакции документа.
"Во время обсуждения, помимо прочего, высказывались предложения вернуться к идее введения нулевой декларации и прозрачности реестра собственности и сделок Мининстерства юстиции", - отметил нардеп.
В состав рабочей группы войдут эксперты, предложенные посольством США и представительствами МВФ, Всемирного банка и ЕС.
Также к ним присоединятся все соавторы альтернативных законопроектов: Виктор Чумак, Наталья Новак, Мустафа Найем, Анна Гопко, Елена Сотник, Юрий Деревянко, Сергей Каплин, Виктория Пташник, Егор Соболев, Алена Шкрум, Игорь Луценко, Юрий Левченко, Михаил Головко, Андрей Ильенко, Олег Осуховский, Андрей Шипко, Татьяна Острикова и Роман Семенуха.
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Напомним:
- Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства МВФ с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.
- 13 марта народный депутат Мустафа Найем заявил, что парламентский комитет по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.
- Ранее в Верховной Раде было зарегистрировано 6 законопроектов о введении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Позже Юлия Тимошенко свой законопроект отозвала.
- 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
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