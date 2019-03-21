Новости 21 марта: Луценко против Йованович и тотальное недоверие к власти

В Государственном департаменте США опровергают заявления Луценко относительно списка неприкасаемых, в Украине самый низкий в мире уровень доверия населения к власти – новости, которые были актуальны 21 марта.

О Луценко и Йованович

Вчера генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко неправдивые.

О доверии к власти

В Украине самый низкий в мире уровень доверия населения к власти – всего 9 процентов. При этом в постсоветских странах доверие к руководству государства в среднем составляет 48%, мировой средний уровень - 56%.

О предвыборной рекламе

За два месяца предвыборной кампании у депутата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко было больше показов рекламы на телевидении среди кандидатов в президенты – 2695 раз.

Ролики действующего президента Петра Порошенко, который в прошлом году был лидером по объемам телерекламы, за два месяца 2019 года показали 2577 раз.

В ТОП-3 кандидатов по количеству рекламы также оказался комик Владимир Зеленский с 1610 показаниям рекламы на ТВ.

Юлия Тимошенко появлялись в рекламных блоках 1263 раза, однако глава "Батькивщины" лидирует по стоимости рекламы. Она потратила 78,9 млн грн

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