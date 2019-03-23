Послы стран G7 написали Авакову об угрозе "экстремистских движений"
Послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с предостережением относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности "экстремистских движений" в Украине.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) получило копии двух писем, подготовленных Группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.
В адресованном Авакову письме от 15 марта французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".
"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - заявила Дюмон.
По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.
Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил Радио Свобода, что Аваков его получил.
Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет о "тонкой, завуалированной ссылке на "Национальный корпус" и "Национальные дружины" в письме, о котором рассказала французская дипломат.
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- 20 марта послы стран "Большой семерки" в Украине опубликовали заявление, в котором выразили веру в то, что предстоящие выборы президента Украины будут "по-настоящему конкурентными". В заявлении не говорится об опасности экстремистских движений.
- 21 марта посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должен провести "Национальный корпус" в субботу в центре Киева.
- 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента.
- Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
- 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
- Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
- До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.
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