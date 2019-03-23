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Послы стран G7 написали Авакову об угрозе "экстремистских движений"

Суббота, 23 марта 2019, 07:42
Послы стран G7 написали Авакову об угрозе экстремистских движений

Послы стран "Большой семерки" (G7) направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с предостережением относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности "экстремистских движений" в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE / RL) получило копии двух писем, подготовленных Группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

В адресованном Авакову письме от 15 марта французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - заявила Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.

Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет о "тонкой, завуалированной ссылке на "Национальный корпус" и "Национальные дружины" в письме, о котором рассказала французская дипломат.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил Радио Свобода, что Аваков получил письмо.

Позже в МВД в ответ на запрос журналиста Радио Свобода заявили, что позиция министра Арсена Авакова относительно экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной".

Как утверждают в ведомстве, руководители радикальных групп "были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс ... приведут к соответствующим последствиям".

"Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы", - сообщили в МВД.

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Напомним:

  • 20 марта послы стран "Большой семерки" в Украине опубликовали заявление, в котором выразили веру в то, что предстоящие выборы президента Украины будут "по-настоящему конкурентными". В заявлении не говорится об опасности экстремистских движений.
  • 21 марта посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение в связи с митингом, который должен провести "Национальный корпус" в субботу в центре Киева.
  • 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента.
  • Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
  • 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
  • Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
  • В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
  • До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.

Украинская правда
Темы: G7Аваковвыборы президента 2019
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