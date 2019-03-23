В США открыты уголовные дела против окружения Порошенко - СМИ

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Суббота, 23 марта 2019, 13:30

В США открыт ряд уголовных дел в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

"По информации наших источников, в Соединенных Штатах возбуждены уголовные дела, во время которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. Прежде всего, речь идет о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и дают показания", - говорится в статье.

По мнению автора, "жертвоприношение Сытника (руководителя НАБУ Артема Сытника - ред.) Трампу Банковая рассматривает как deal, в результате которого американский президент запретит американской системе "догонять" Порошенко и Кº".

Журналист отмечает, что у США нет фаворита на украинских выборах, однако они всерьез опасаются возникновения "третьего майдана" в результате неубедительной легитимности победителя.

"Потому что дестабилизацией ситуации в Украине может снова воспользоваться Путин. И тогда американцы будут вынуждены на это реагировать - гораздо жестче и решительнее, чем это происходит сегодня", - говорится в тексте.

Издание также пишет со ссылкой на источники, что Вашингтон не собирается немедленно отозвать из Киева посла США Мари Йованович из-за скандала с обвинениями генпрокурора Юрия Луценко.

"Более того, госдеп уговаривает ее остаться в Украине хотя бы до лета, хотя семейные обстоятельства, связанные с ее близкими, требуют возвращения Мари Йованович на родину", - говорится в статье.

"Поэтому Мари Йованович пока остается. Не надо думать, с каким настроением. Но бурные чувства охватывают не только ее. Как свидетельствуют многочисленные источники DT.UA, госдеп не просто разгневан, он свирепствует. Американская система таких выходок не прощает. Никому и никогда. "Юре - капец", - наиболее кратко и веско резюмировал один из наших осведомленных собеседников", - отмечает автор.

Напомним:

  • Генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.

Украинская правда

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Темы: США Порошенко Луценко


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