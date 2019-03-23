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СМИ: В США против окружения Порошенко открыты уголовные дела. У Порошенко отреагировали

Суббота, 23 марта 2019, 16:28
СМИ: В США против окружения Порошенко открыты уголовные дела. У Порошенко отреагировали

В США открыт ряд уголовных дел в отношении злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

"По информации наших источников, в Соединенных Штатах возбуждены уголовные дела, во время которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды Порошенко. Прежде всего, речь идет о выводе и отмывании денег. Те же источники свидетельствуют, что некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашение о сотрудничестве со следствием и дают показания", - говорится в статье.

По мнению автора, "жертвоприношение Сытника (руководителя НАБУ Артема Сытника - ред.) Трампу Банковая рассматривает как deal, в результате которого американский президент запретит американской системе "догонять" Порошенко и Кº".

Журналист отмечает, что у США нет фаворита на украинских выборах, однако они всерьез опасаются возникновения "третьего майдана" в результате неубедительной легитимности победителя.

"Потому что дестабилизацией ситуации в Украине может снова воспользоваться Путин. И тогда американцы будут вынуждены на это реагировать - гораздо жестче и решительнее, чем это происходит сегодня", - говорится в тексте.

Издание также пишет со ссылкой на источники, что Вашингтон не собирается немедленно отозвать из Киева посла США Мари Йованович из-за скандала с обвинениями генпрокурора Юрия Луценко.

"Более того, госдеп уговаривает ее остаться в Украине хотя бы до лета, хотя семейные обстоятельства, связанные с ее близкими, требуют возвращения Мари Йованович на родину", - говорится в статье.

"Поэтому Мари Йованович пока остается. Не надо думать, с каким настроением. Но бурные чувства охватывают не только ее. Как свидетельствуют многочисленные источники DT.UA, госдеп не просто разгневан, он свирепствует. Американская система таких выходок не прощает. Никому и никогда. "Юре - капец", - наиболее кратко и веско резюмировал один из наших осведомленных собеседников", - отмечает автор.

В свою очередь в штабе кандидата в президенты Петра Порошенко "сообщения о якобы уголовных делах в США" назвали "классической предвыборной "чернухой".

"Сообщение издания "Зеркало недели" о якобы уголовных делах против "окружения Порошенко", открытых в США, является классической предвыборной "чернухой". Жаль, что эта грязь льется из окружения кандидата в президенты, который пытается приватизировать прилагательное "честный". При оценке упомянутой "сенсации" следует принимать во внимание, что до выборов осталось 8 дней. В это время ... искривляется все, даже зеркала. Тем более когда речь идет о семейном издании кандидата в президенты", - заявили в штабе Порошенко.

Как известно, главным редактором издания "Зеркало недели" является Юлия Мостовая - жена кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года Анатолия Гриценко.

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Напомним:

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.
  • В конце февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о хищениях в оборонной сфере. В материалах СМИ фигурировал сын заместителя секретаря СНБО и партнера президента Петра Порошенко Игорь Гладковский, который позже был уволен.
  • НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что по фактам, обнародованным в СМИ, правоохранителями открыто "почти 10 уголовных дел", а в "Укроборонпроме" будет проведен международный аудит

Украинская правда

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Темы: СШАПорошенкоЛуценко
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