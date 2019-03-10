Хищения в Укроборонпроме: Порошенко рассказал о "почти 10 делах"
По фактам, обнародованным журналистами о хищениях в Укроборонпроме правоохранительными органами возбуждено "почти 10 уголовных дел, у всех фигурантов проведены обыски".
Об этом вечером 10 марта в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.
"После моего обращения возбуждено дополнительно почти 10 уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения, есть решения судов, в том числе и по директорам и руководству профильных позиций", - заявил Порошенко.
"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции, гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность, ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят наши эффективные действия по преодолению коррупции", - добавил он.
Порошенко добавил, что в течение 5 лет в этой сфере ведется "планомерная работа", и ситуация "существенно улучшена".
Говоря о ситуации в армии и оборонпроме в 2014 году, когда он пришел на пост президента, Порошенко заявил, что "крали все".
"Все время со времен Независимости Украины. Распродавали и уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по высоким ценам. ... Все время мы решительно боролись с воровством в армии", - заявил президент.
По его словам, по этим фактам "возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений, полученные приговоры суда, руководители предприятий или уволены, или попали под приговор суда".
Также Порошенко заявил, что лично потратил на благотворительность почти 1.5 миллиарда гривен, из них "значительную часть - на армию".
"Абсолютно неприемлемо, когда кто-то ворует в армии ... и моя реакция будет очень быстрой", - добавил Порошенко.
При этом он заявил, что не допустит, чтобы "эта утечка информации (данные расследования Bihus.info - ред.), которую еще обязательно надо проверить и привлечь виновных к ответственности, если это подтвердится", использовалась для атак на армию и оборонную промышленность".
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Гладковский-старший призвал правоохранителей проверить изложенные в расследовании данные и заявил о временном прекращении своих полномочий. Также он заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании ".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
- Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проверки информации, изложенной в расследовании СМИ и заявил о необходимости проведения международного аудита в "Укроборонпроме".
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов, а генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из РФ.
- 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковский лично получил "откат" за хищения в оборонном комплексе в размере 30 тыс. долларов.
- 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского из СНБО.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря.
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