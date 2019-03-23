Замсекретаря СНБО пустил Нацкорпус в АП и взял требования - СМИ

Представители Нацкорпуса и Нацдружин через заместителя секретаря СНБО передали свои требования администрации президента.

Как сообщает LIGA.net, требования пронесли участники боевых действий и родители погибших.

"В АП их провел заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который вышел к протестующим. По словам лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого, Кривонос пообещал передать требования президенту Петру Порошенко", - пишет издание.

В то же время, на странице Нацкорпуса в Facebook сообщается, что активистами партии были задержаны две девушки, которые по списку выдавали деньги бездомным и малоимущим людям, которых свезли на митинг Нацкорпуса на Майдане Независимости.

"Сегодня нашими активистами были задержаны две девушки, которые под список выдавали бездомным деньги, которых собрали, чтобы попытаться дискредитировать наше движение… Эти девушки переданы сотрудникам правоохранительных органов", - сказал в опубликованном видео представитель Нацкорпуса.

Напомним: