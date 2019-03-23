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Замсекретаря СНБО пустил Нацкорпус в АП и взял требования - СМИ

Суббота, 23 марта 2019, 14:49

Представители Нацкорпуса и Нацдружин через заместителя секретаря СНБО передали свои требования администрации президента.

Как сообщает LIGA.net, требования пронесли участники боевых действий и родители погибших.

"В АП их провел заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который вышел к протестующим. По словам лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого, Кривонос пообещал передать требования президенту Петру Порошенко", - пишет издание.

В то же время, на странице Нацкорпуса в Facebook сообщается, что активистами партии были задержаны две девушки, которые по списку выдавали деньги бездомным и малоимущим людям, которых свезли на митинг Нацкорпуса на Майдане Независимости.

"Сегодня нашими активистами были задержаны две девушки, которые под список выдавали бездомным деньги, которых собрали, чтобы попытаться дискредитировать наше движение… Эти девушки переданы сотрудникам правоохранительных органов", - сказал в опубликованном видео представитель Нацкорпуса.

Напомним:

  • Ранее в субботу на Майдане Независимости в Киеве более 2 тысяч сторонников партии "Национальный корпус" провели акцию с требованием привлечь к ответственности фигурантов дела о хищениях в оборонном секторе.
    По данным СМИ, до 15-20% присутствующих на акции составляли малообеспеченные слои населения. Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил, что "свезенные бабушки и алкоголики - это попытка СБУ дискредитировать акцию протеста".
  • 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента. Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
  • 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
  • Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
  • В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
  • До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.

Темы: националистыАдминистрация президентаСНБОакции
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