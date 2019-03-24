КПВВ "Золотое" открыли в одностороннем порядке - штаб ООС

В воскресенье Командующий объединенных сил Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации в одностороннем порядке открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, на КПВВ развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест.

"В случае вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и работников КПВВ. Есть пункт обогрева, места для отдыха. Возможности КПВВ - пропуск полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену", - говорится в сообщении.

Однако Наев отметил, что оккупационная власть не дала гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ "Золотое".

"Украинская власть обратилась к трехсторонней контактной группе и международной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием по обеспечению деятельности КПВВ "Золотое". Однако оккупационная власть в очередной раз красноречиво доказала враждебность своих намерений, полное пренебрежение принципами морали и гуманитарного права, не дав гражданам Украины, которые желают воспользоваться КПВВ "Золотое", гарантий безопасности", - сказал он.

Пресс-центр ООС напоминает, что КПВВ "Золотое", начиная с 2016 года, работает в одностороннем порядке.

"И только преступные намерения оккупационных властей, которые нацелены на уничтожение благосостояния граждан, не позволяют осуществлять полноценное сообщение и переход через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что оккупанты не обустроили пункта пропуска на неподконтрольной территории.

"Сегодня мы через видеонаблюдение могли увидеть территорию за КПВВ "Золотое". Там - запустение, отсутствие дороги, ни намека на пункт пересечения, никакого движения для разминирования территории, установки пунктов проверки документов, санузлов", - написала она.

Напомним,