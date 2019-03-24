КПВВ "Золотое" открыли в одностороннем порядке - штаб ООС

1129 просмотров
Воскресенье, 24 марта 2019, 15:13

В воскресенье Командующий объединенных сил Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации в одностороннем порядке открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, на КПВВ развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест.

"В случае вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и работников КПВВ. Есть пункт обогрева, места для отдыха. Возможности КПВВ - пропуск полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену", - говорится в сообщении.

Однако Наев отметил, что оккупационная власть не дала гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ "Золотое".

"Украинская власть обратилась к трехсторонней контактной группе и международной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием по обеспечению деятельности КПВВ "Золотое". Однако оккупационная власть в очередной раз красноречиво доказала враждебность своих намерений, полное пренебрежение принципами морали и гуманитарного права, не дав гражданам Украины, которые желают воспользоваться КПВВ "Золотое", гарантий безопасности", - сказал он.

Пресс-центр ООС напоминает, что КПВВ "Золотое", начиная с 2016 года, работает в одностороннем порядке.

"И только преступные намерения оккупационных властей, которые нацелены на уничтожение благосостояния граждан, не позволяют осуществлять полноценное сообщение и переход через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что оккупанты не обустроили пункта пропуска на неподконтрольной территории.

"Сегодня мы через видеонаблюдение могли увидеть территорию за КПВВ "Золотое". Там - запустение, отсутствие дороги, ни намека на пункт пересечения, никакого движения для разминирования территории, установки пунктов проверки документов, санузлов", - написала она.

Напомним,

  • 24 марта Госпогранслужба сообщила, что Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" в Луганской области, но пока через него никто не проследовал.
  • 23 марта Украинская сторона СЦКК заявила, что российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ "Золотое", не предоставляя гарантий безопасности.
  • Ранее представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук заявил, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области должен начать работу 24 марта.
  • Украинская сторона спланировала меры, направленные на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ, подготовила соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию объекта.
  • 22 марта ВСУ предоставили гарантии по соблюдению режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе н.п.Золотое.
  • Договоренности сторон об открытии КПВВ предусматривались в Минских соглашениях от 21 сентября 2016 года. Согласно договору, украинские силы и боевики после недели "тишины" должны были отвести вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.
  • Открыть пункт пропуска в Золотом должны были после разведения войск, но этого не произошло. 
  • Пункт "Золотое" с украинской стороны начал работу 31 марта 2016 года, боевики так и не открыли свою сторону для пересечения линии разграничения. 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе Пограничная служба


powered by lun.ua
По теме
На Донбассе от пули снайпера погиб медик 23 марта 2019, 11:41
Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного, есть погибший и раненый 22 марта 2019, 18:44
Снайпер обстрелял позиции ООС у Широкино, есть погибший и раненый 21 марта 2019, 18:37
Все новости
Главные новости
КПВВ "Золотое" открыли в одностороннем порядке - штаб ООС
ЕС опроверг информацию об антикоррупционном расследовании против Порошенко
Украинская экономика замедлит рост – прогноз НБУ
Министры правительства Британии требуют отставки Терезы Мэй - СМИ
Все новости
еда

7 причин, почему стоит есть яйца на завтрак

спорт

Спорт может навредить. Почему и в каких случаях

здоровье

Спонтанная эрекция и припухлость груди у мальчиков: что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів