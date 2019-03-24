КПВВ "Золотое" открыли в одностороннем порядке - штаб ООС

В воскресенье Командующий объединенных сил Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации в одностороннем порядке открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, на КПВВ развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест.

"В случае вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и работников КПВВ. Есть пункт обогрева, места для отдыха. Возможности КПВВ - пропуск полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену", - говорится в сообщении.

Однако Наев отметил, что оккупационная власть не дала гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ "Золотое".

"Украинская власть обратилась к трехсторонней контактной группе и международной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием по обеспечению деятельности КПВВ "Золотое". Однако оккупационная власть в очередной раз красноречиво доказала враждебность своих намерений, полное пренебрежение принципами морали и гуманитарного права, не дав гражданам Украины, которые желают воспользоваться КПВВ "Золотое", гарантий безопасности", - сказал он.

Пресс-центр ООС напоминает, что КПВВ "Золотое", начиная с 2016 года, работает в одностороннем порядке.

"И только преступные намерения оккупационных властей, которые нацелены на уничтожение благосостояния граждан, не позволяют осуществлять полноценное сообщение и переход через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что оккупанты не обустроили пункта пропуска на неподконтрольной территории.

"Сегодня мы через видеонаблюдение могли увидеть территорию за КПВВ "Золотое". Там - запустение, отсутствие дороги, ни намека на пункт пересечения, никакого движения для разминирования территории, установки пунктов проверки документов, санузлов", - написала она.

Вместе с тем, Государственная пограничная служба сообщила, что по состоянию на 14.30 пограничниками пропущено в "серую зону" и в обратном порядке 56 граждан и 142 транспортных средства.

При этом "людей, прибывших из временно оккупированной территории Луганской области, или тех, которые намеревались туда проследовать пограничники не зафиксировали".

"Пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в контрольном пункте въезда-выезда "Золотое", начиная с 2016 года ежедневно осуществляют контроль граждан, проживающих в так называемой "серой зоне", и с 31 марта 2016 года готовы к регистрации и пропуску лиц и транспортных средств на временно оккупированную часть Луганской области", - отметили в Пограничной службе.

Напомним,