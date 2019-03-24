КПВВ "Золотое" открыли в одностороннем порядке - штаб ООС
В воскресенье Командующий объединенных сил Сергей Наев, представители Луганской областной государственной администрации и местной гражданско-военной администрации в одностороннем порядке открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".
Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, на КПВВ развернуто шесть пунктов паспортного контроля, создано двенадцать рабочих мест.
"В случае вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и работников КПВВ. Есть пункт обогрева, места для отдыха. Возможности КПВВ - пропуск полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену", - говорится в сообщении.
Однако Наев отметил, что оккупационная власть не дала гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят воспользоваться КПВВ "Золотое".
"Украинская власть обратилась к трехсторонней контактной группе и международной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием по обеспечению деятельности КПВВ "Золотое". Однако оккупационная власть в очередной раз красноречиво доказала враждебность своих намерений, полное пренебрежение принципами морали и гуманитарного права, не дав гражданам Украины, которые желают воспользоваться КПВВ "Золотое", гарантий безопасности", - сказал он.
Пресс-центр ООС напоминает, что КПВВ "Золотое", начиная с 2016 года, работает в одностороннем порядке.
"И только преступные намерения оккупационных властей, которые нацелены на уничтожение благосостояния граждан, не позволяют осуществлять полноценное сообщение и переход через линию разграничения", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что оккупанты не обустроили пункта пропуска на неподконтрольной территории.
"Сегодня мы через видеонаблюдение могли увидеть территорию за КПВВ "Золотое". Там - запустение, отсутствие дороги, ни намека на пункт пересечения, никакого движения для разминирования территории, установки пунктов проверки документов, санузлов", - написала она.
Напомним,
- 24 марта Госпогранслужба сообщила, что Украина возобновила пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" в Луганской области, но пока через него никто не проследовал.
- 23 марта Украинская сторона СЦКК заявила, что российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ "Золотое", не предоставляя гарантий безопасности.
- Ранее представитель Украины в ТКГ в Минске Евгений Марчук заявил, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области должен начать работу 24 марта.
- Украинская сторона спланировала меры, направленные на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ, подготовила соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию объекта.
- 22 марта ВСУ предоставили гарантии по соблюдению режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе н.п.Золотое.
- Договоренности сторон об открытии КПВВ предусматривались в Минских соглашениях от 21 сентября 2016 года. Согласно договору, украинские силы и боевики после недели "тишины" должны были отвести вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.
- Открыть пункт пропуска в Золотом должны были после разведения войск, но этого не произошло.
- Пункт "Золотое" с украинской стороны начал работу 31 марта 2016 года, боевики так и не открыли свою сторону для пересечения линии разграничения.
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