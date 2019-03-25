На выборах готовятся к 3 форс-мажорам

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Понедельник, 25 марта 2019, 11:32

В избирательных штабах тройки лидеров опасаются в день голосования нескольких форс-мажоров: выхода вперед политиков, которые, согласно соцопросам, пока отстают, и срыва голосования "Нацкорпусом".

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Я. Ты. Он. Она. Какой "План Б" у Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

Отмечается, что из-за скандала о хищении оборонки, где фигурирует бизнес-партнер президента Олег Гладковский, кандидат Анатолий Гриценко может стать для Западной Украины приемлемым "вторым выбором" вместо Порошенко.

Еще одним, пока не очевидным, но возможным сценарием является возвращение Юрия Бойко в роли "единого кандидата от Юга и Востока".

Визит в Москву Бойко и Виктора Медведчука не только возмутил проукраинскую общественность, но и напомнил скрытым симпатикам РФ, кто здесь на самом деле "друг России".

"Если Бойко удастся за последнюю неделю до выборов вернуть себе роль "единого кандидата" от пророссийской "оппозиции", то у него есть шанс выйти во второй тур", - говорится в статье.

Третьим вариантом развития событий, о котором в штабах говорить не хотят, но к которому готовятся все, называют возможный срыв голосования.

Серьезность такого сценария можно доказать письмом послов стран G7 к министру МВД Арсену Авакову, в котором они предупреждали о недопустимости срыва выборов различными парамилитарными группами.

Больше всего возможного срыва выборов активистами "Нацкорпуса" или подобных организаций боятся в штабе Порошенко.

"Да все, что угодно, может быть. Мы сами сидим на ножах. Боимся всего. А вдруг где-то теракт? А что, если "Нацкорпусу" крышу окончательно снесет, и они пойдут на реальное обострение?", - озвучил возможные варианты один из главных штабистов Порошенко.

Также у главы государства опасаются, что Тимошенко в случае проигрыша "начнет качать улицу уже 31 числа".

"А кто будет защищать участки или ОИК, если какие-то "нацдружинники" захотят сорвать там голосование? Аваков. Захочет ли он? Да и сможет ли? Что делать, если он скажет, например, что полиция не может разгонять людей, возмущенных "масштабными фальсификациями". Что тогда? это удар по нам, это сомнения в легитимности власти, это мы выборы будем до осени считать", - рассказали в штабе Порошенко.

Напомним: 

  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Участие в них примут 39 кандидатов

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019


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