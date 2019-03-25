РФ не отправит наблюдателей на выборы в Украину: боятся преследования

640 просмотров
Понедельник, 25 марта 2019, 12:35

Российская Федерация передумала отправлять 24 граждан РФ в составе миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ для наблюдения на выборах президента Украины из-за "угрозы преследования".

 Об этом 25 марта сообщил МИД РФ.

 "Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", - говорится в заявлении.

В РФ утверждают, что Киеву "есть что скрывать от своего населения и от международного сообщества".

В российском ведомстве заявили, что "намерены внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ".

"Рассчитываем, что БДИПЧ по итогам украинских выборов, несмотря на отсутствие в стране российских наблюдателей, сможет предоставить международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия и, не опасаясь вызвать негативную реакцию покровительствуемых Западом украинских властей", - заявили в РФ.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • В МИД РФ заявили, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
  • На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
  • Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах: Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.  
  • 13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей.
  • Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявляла: "Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет".
  • Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
  • Выборы президента Украины назначены на 31 марта.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия выборы президента 2019 Украина ОБСЕ


powered by lun.ua
По теме
В РФ показали "перебежчика из СБУ", который обвиняет Киев в катастрофе MH17 25 марта 2019, 12:43
Российская компания подтвердила отказ от украинских ракет 25 марта 2019, 11:44
Коренные игры вокруг Крыма 25 марта 2019, 11:30
Все новости
Главные новости
Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией
Российская компания подтвердила отказ от украинских ракет
На выборах готовятся к 3 форс-мажорам
Неделя до выборов: Зеленский забирает треть голосов
Все новости
Фото

Добавили в жизнь немного волшебства: идеи белых тату, похожих на магические руны

еда

10 причин отказаться от мяса

еда

7 причин, почему стоит есть яйца на завтрак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів