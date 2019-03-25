РФ не отправит наблюдателей на выборы в Украину: боятся преследования
Российская Федерация передумала отправлять 24 граждан РФ в составе миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ для наблюдения на выборах президента Украины из-за "угрозы преследования".
Об этом 25 марта сообщил МИД РФ.
"Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", - говорится в заявлении.
В РФ утверждают, что Киеву "есть что скрывать от своего населения и от международного сообщества".
В российском ведомстве заявили, что "намерены внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ".
"Рассчитываем, что БДИПЧ по итогам украинских выборов, несмотря на отсутствие в стране российских наблюдателей, сможет предоставить международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия и, не опасаясь вызвать негативную реакцию покровительствуемых Западом украинских властей", - заявили в РФ.
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Напомним:
- В МИД РФ заявили, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
- На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
- Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах: Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.
- 13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей.
- Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.
- Первый заместитель главы Верховной Рады и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко заявляла: "Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет".
- Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
- Выборы президента Украины назначены на 31 марта.