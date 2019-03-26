Набсовет Общественного избрал нового председателя

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал председателем заместителя шеф-редактора издания "Детектор медиа" Светлану Остапу, делегированную от депутатской фракции партии "Самопомощь".

Такое решение приняли члены Наблюдательного совета на очередном заседании 25 марта, сообщается на сайте Общественного.

Светлана Остапа Фото: Общественное

На должность заместителя председателя Наблюдательного совета избрали Игоря Хохича, представителя парламентской группы "Партии "Возрождение".

Секретарем Наблюдательного совета стал Вадим Миський, представитель общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", программный директор ОО "Детектор медиа". Ранее он был избран членом Наблюдательного совета на открытом конкурсе в сфере защиты интересов детей и молодежи.

Председатель Общественного, заместитель председателя и секретарь избираются из состава Наблюдательного совета тайным голосованием членов на 2 года.

В НОТУ напомнили, что 8 февраля 2017 года первым председателем Наблюдательного совета НСТУ избрали Татьяну Лебедеву.

Напомним: