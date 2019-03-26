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Набсовет Общественного избрал нового председателя

Вторник, 26 марта 2019, 02:58

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал председателем заместителя шеф-редактора издания "Детектор медиа" Светлану Остапу, делегированную от депутатской фракции партии "Самопомощь".

Такое решение приняли члены Наблюдательного совета на очередном заседании 25 марта, сообщается на сайте Общественного.

 
Светлана Остапа
Фото: Общественное

На должность заместителя председателя Наблюдательного совета избрали Игоря Хохича, представителя парламентской группы "Партии "Возрождение".

Секретарем Наблюдательного совета стал Вадим Миський, представитель общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", программный директор ОО "Детектор медиа". Ранее он был избран членом Наблюдательного совета на открытом конкурсе в сфере защиты интересов детей и молодежи.

Председатель Общественного, заместитель председателя и секретарь избираются из состава Наблюдательного совета тайным голосованием членов на 2 года.

В НОТУ напомнили, что 8 февраля 2017 года первым председателем Наблюдательного совета НСТУ избрали Татьяну Лебедеву.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.
  • 6 февраля Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании опубликовал протокол заседания, на котором уволили Зураба Аласанию с должности председателя правления.
  • 12 февраля в ходе заседания наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая 2019 года.
  • Глава Общественного телевидения Зураб Аласания решил подать в суд на Национальную общественную телерадиокомпанию и Наблюдательный совет, который решил его уволить.

Украинская правда
Темы: телевидениеобщество
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