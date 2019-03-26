ДТП в Харькове: после признания вины Зайцева сменила адвоката и обжаловала приговор

Осужденная на 10 лет Елена Зайцева и ее новая защитница Юлия Плетнева подали апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова.

Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина, передает UA Харьков.

Во время суда Зайцева говорила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд. Предыдущая защита девушки не говорила, на какой именно срок рассчитывает.

По словам руководителя аппарата суда, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

В то же время защитница Плетнева лишь подтвердила журналистам, что начала представлять интересы Зайцевой и пока не комментирует информацию, подавала ли она апелляцию. Она пообещала озвучить детали через несколько дней.

Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.

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Напомним: