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ДТП в Харькове: после признания вины Зайцева сменила адвоката и обжаловала приговор

Вторник, 26 марта 2019, 18:03
ДТП в Харькове: после признания вины Зайцева сменила адвоката и обжаловала приговор

Осужденная на 10 лет Елена Зайцева и ее новая защитница Юлия Плетнева подали апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова.

Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина, передает UA Харьков.

Во время суда Зайцева говорила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд. Предыдущая защита девушки не говорила, на какой именно срок рассчитывает.

По словам руководителя аппарата суда, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

В то же время защитница Плетнева лишь подтвердила журналистам, что начала представлять интересы Зайцевой и пока не комментирует информацию, подавала ли она апелляцию. Она пообещала озвучить детали через несколько дней.

Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.

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Напомним:

  • Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.
  • В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
  • За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.
  • Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
  • Экспертиза определила, что автомобиль Зайцевой  в среднем двигался со скоростью 106 км в час. Следствие инкриминировало ей не менее 80 км/ч.
  • Зайцева признала свою вину, Дронов – нет, его адвокаты настаивали на оправдании.
  • Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПХарьковсуд
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