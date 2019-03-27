Вояж Бойко и Медведчука в Москву: Пограничники ответили на упреки Луценко

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Среда, 27 марта 2019, 14:29

Представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что инспекторы могут только проверять документы, дающие право на пересечение границы и если в отношении определенного гражданина нет никаких ограничений от других правоохранительных органов - он может пересечь границу.

Об этом он написал в Facebook.

"О полномочиях Госпогранслужбы при осуществлении пограничного контроля. Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют", - рассказал он.

"Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу", - отметил Слободян.

По его словам, в случае разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужбы.

Напомним:

  • Ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 27 марта будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.
  • Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос имеется не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.
  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.

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Темы: Пограничная служба Луценко Бойко Медведчук


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