Вояж Бойко и Медведчука в Москву: Пограничники ответили на упреки Луценко

Представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что инспекторы могут только проверять документы, дающие право на пересечение границы и если в отношении определенного гражданина нет никаких ограничений от других правоохранительных органов - он может пересечь границу.

Об этом он написал в Facebook.

"О полномочиях Госпогранслужбы при осуществлении пограничного контроля. Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют", - рассказал он.

"Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу", - отметил Слободян.

По его словам, в случае разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужбы.

Напомним: