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Балуха посадили в карцер – правозащитник

Среда, 27 марта 2019, 14:32

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого из оккупированного Крыма этапировали в России, в Твери посадили в карцер.

Об этом в Facebook сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева.

"Балух. Последние новости: карцер", - написала она.

По словам Ивлевой, 27 марта гражданский активист из Твери Артем Важенков ходил в СИЗО №1 города Твери, где якобы удерживают Балуха. 

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не полагается", - написала правозащитница.

Она добавила, что радоваться от того, что Балух нашелся, в этой ситуации не получается.

Напомним:

  • 26 февраля адвокат Ольга Динзе подтвердила, что незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.
  • 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.
  • Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, ведь накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
  • Правозащитники заявляли, что подобные действия власти РФ по отношению к Балуху "нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации".
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балухув условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срокприговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Украинская правда
Темы: БалухРосcияправа человека
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