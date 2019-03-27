Балуха посадили в карцер – правозащитник

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого из оккупированного Крыма этапировали в России, в Твери посадили в карцер.

Об этом в Facebook сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева.

"Балух. Последние новости: карцер", - написала она.

По словам Ивлевой, 27 марта гражданский активист из Твери Артем Важенков ходил в СИЗО №1 города Твери, где якобы удерживают Балуха.

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не полагается", - написала правозащитница.

Она добавила, что радоваться от того, что Балух нашелся, в этой ситуации не получается.

Напомним: