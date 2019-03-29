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Руководитель "1+1" пригрозил Порошенко судом и посоветовал отцепиться

Пятница, 29 марта 2019, 13:53
Руководитель 1+1 пригрозил Порошенко судом и посоветовал отцепиться
УНИАН

Гендиректор группы "1+1 Media" Александр Ткаченко требует от президента Петра Порошенко доказательств запугивания своих журналистов и угрожает ему судом.

"Господин президент, вижу, вы на этой неделе открыто обеспокоились судьбой канала 1+1. Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отцепитесь", – обратился он к Порошенко в Facebook.

По словам Ткаченко, в 2014 году Порошенко просил "1+1" поддержать его на выборах, а затем пытался "получить контроль над каналом – преимущественно методами давления и шантажа".

"Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "Плюсах" – запуганы. Буду вам признателен, если наведете примеры. А если их не будет – собираюсь подать на вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", – заявил гендиректор канала.

"Мне искренне жаль всех тех, кого я раньше называл коллегами ч каналов, которые так "искренне" рассказывают "правду от Порошенко" – "5-й" и "Прямой". И во что их превратила ваша так называемая редакционная политика и до какой бездны вы пытаетесь опустить другие СМИ и блоггеров – где деньгами, где циничной игрой на чувстве патриотизма. Вашего патриотизма, который позволил вам стать еще богаче во время кризиса в стране, которую вы еще возглавляете", – добавил он.

"Хочу вас заверить: реванша возвращения властного контроля над СМИ – не будет", – заявил Ткаченко.

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него.
  • Также Порошенко уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" – олигархом Игорем Коломойским, который якобы пытается "через своих ручных кандидатов перетянуть руководство страной, вернуть себе активы" – и то за деньги, незаконно выведенные из Украины
  • Перед тем "1+1" показал "сенсацию" о том, что у Александра Онищенко есть доказательства причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытке перекупить телеканал "112-Украина", финансовым сделкам и высоких прибылям от бизнеса в России.
  • Кроме того, в компромате утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын уже бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський.
  • В "1+1" заявили, что их утверждения подкреплены доказательствами, и назвали иск президента давлением.
  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский отрицал, что он – "марионетка" Игоря Коломойского, а олигарх отрицал, что надеется на "реванш".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019телевидениеКоломойский
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