Руководитель "1+1" пригрозил Порошенко судом и посоветовал отцепиться

Гендиректор группы "1+1 Media" Александр Ткаченко требует от президента Петра Порошенко доказательств запугивания своих журналистов и угрожает ему судом.

"Господин президент, вижу, вы на этой неделе открыто обеспокоились судьбой канала 1+1. Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отцепитесь", – обратился он к Порошенко в Facebook.

По словам Ткаченко, в 2014 году Порошенко просил "1+1" поддержать его на выборах, а затем пытался "получить контроль над каналом – преимущественно методами давления и шантажа".

"Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "Плюсах" – запуганы. Буду вам признателен, если наведете примеры. А если их не будет – собираюсь подать на вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", – заявил гендиректор канала.

"Мне искренне жаль всех тех, кого я раньше называл коллегами ч каналов, которые так "искренне" рассказывают "правду от Порошенко" – "5-й" и "Прямой". И во что их превратила ваша так называемая редакционная политика и до какой бездны вы пытаетесь опустить другие СМИ и блоггеров – где деньгами, где циничной игрой на чувстве патриотизма. Вашего патриотизма, который позволил вам стать еще богаче во время кризиса в стране, которую вы еще возглавляете", – добавил он.

"Хочу вас заверить: реванша возвращения властного контроля над СМИ – не будет", – заявил Ткаченко.

Напомним: