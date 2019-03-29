В штабе говорят, что "свинарчукгейт" на рейтинг Порошенко не повлиял

В избирательном штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко утверждают, что расследование о хищениях в оборонной сфере, в которых журналисты обвиняют окружение Порошенко, не повлияло на рейтинг главы государства.

Об этом сказал руководитель штаба Виталий Ковальчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Президент отреагировал, как и должен отреагировать глава государства: независимо от фамилий и должностей, виновные понесут наказание. Рейтинг не изменился", – сказал Ковальчук.

"Единственное – сожалею, что некоторые кандидаты, рвущиеся к власти, были готовы в этой истории поставить под удар всю страну. Любой ценой", – заявил он.

Напомним: