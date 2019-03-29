В штабе говорят, что "свинарчукгейт" на рейтинг Порошенко не повлиял
Пятница, 29 марта 2019, 14:12
В избирательном штабе кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко утверждают, что расследование о хищениях в оборонной сфере, в которых журналисты обвиняют окружение Порошенко, не повлияло на рейтинг главы государства.
Об этом сказал руководитель штаба Виталий Ковальчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Президент отреагировал, как и должен отреагировать глава государства: независимо от фамилий и должностей, виновные понесут наказание. Рейтинг не изменился", – сказал Ковальчук.
"Единственное – сожалею, что некоторые кандидаты, рвущиеся к власти, были готовы в этой истории поставить под удар всю страну. Любой ценой", – заявил он.
Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Гладковский-старший призвал правоохранителей проверить изложенные в расследовании данные и заявил о временном прекращении своих полномочий. Также он заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании ".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
- Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проверки информации, изложенной в расследовании СМИ и заявил о необходимости проведения международного аудита в "Укроборонпроме".
- 4 марта Порошенко уволил Олега Гладковского из СНБО.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.