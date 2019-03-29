Избирателей Черниговской области запугивают, чтобы не шли голосовать

Жители Чернигова в своих почтовых ящиках нашли письма с персональными данными, угрозами и призывом не идти на выборы президента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"В почтовые ящики черниговцев разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах – преступление", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что к ним обратились уже четверо напуганных пенсионеров.

"В открытках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это притом, что подтверждения продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информация о подобных провокационных письмах поступает из разных районов Чернигова.

"Многие горожан уже разместили фото писем в соцсетях. Таким образом, черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети Facebook, сообщают, что подобные письма получают и жители Черниговской области.

Полиция отмечает, что имеет информацию, как о настоящих скупщиках голосов, так и о "продавцах", а людей, которые получили подобные письма, призывает не вестись на провокации политтехнологов.

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