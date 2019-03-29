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Избирателей Черниговской области запугивают, чтобы не шли голосовать

Пятница, 29 марта 2019, 14:12

Жители Чернигова в своих почтовых ящиках нашли письма с персональными данными, угрозами и призывом не идти на выборы президента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"В почтовые ящики черниговцев разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах – преступление", - говорится в сообщении. 

 

В полиции добавили, что к ним обратились уже четверо напуганных пенсионеров.

"В открытках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это притом, что подтверждения продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информация о подобных провокационных письмах поступает из разных районов Чернигова.

"Многие горожан уже разместили фото писем в соцсетях. Таким образом, черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети Facebook, сообщают, что подобные письма получают и жители Черниговской области.

Полиция отмечает, что имеет информацию, как о настоящих скупщиках голосов, так и о "продавцах", а людей, которые получили подобные письма, призывает не вестись на провокации политтехнологов.

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Напомним:

  • 21 февраля прошли массовые обыскиСБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
  • В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду"под руководством народного депутата.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже несколько раз вызвало на допрос.
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
  • Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенкофигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019полиция
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