Избирателей Черниговской области запугивают, чтобы не шли голосовать
Жители Чернигова в своих почтовых ящиках нашли письма с персональными данными, угрозами и призывом не идти на выборы президента.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
"В почтовые ящики черниговцев разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах – преступление", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что к ним обратились уже четверо напуганных пенсионеров.
"В открытках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это притом, что подтверждения продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что информация о подобных провокационных письмах поступает из разных районов Чернигова.
"Многие горожан уже разместили фото писем в соцсетях. Таким образом, черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки", - говорится в сообщении.
Пользователи соцсети Facebook, сообщают, что подобные письма получают и жители Черниговской области.
Полиция отмечает, что имеет информацию, как о настоящих скупщиках голосов, так и о "продавцах", а людей, которые получили подобные письма, призывает не вестись на провокации политтехнологов.
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Напомним:
- 21 февраля прошли массовые обыскиСБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду"под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже несколько раз вызвало на допрос.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
- Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенкофигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".