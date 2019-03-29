Оккупанты скрывают местонахождение 23 арестованных в Крыму

Местонахождение арестованных за последние два дня 23 крымских татар на данный момент неизвестно, к ним не пускают адвокатов.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Адвокатам, которые пытались посетить своих подзащитных в ИВС, говорят, что их там нет. Активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, говорят так же", - написал корреспондент.

Он отмечает, что защита опасается, что всех арестованных крымских татар вывезли в Москву.

В частности, по информации журналиста, руководитель следственной группы Сергей Махнев выехал в Москву.

"Также выяснилось, что документы по делу подписаны не в Крыму, а 1-м замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым В.В.", - добавил он.

Напомним: