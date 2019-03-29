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Оккупанты скрывают местонахождение 23 арестованных в Крыму

Пятница, 29 марта 2019, 16:17

Местонахождение арестованных за последние два дня 23 крымских татар на данный момент неизвестно, к ним не пускают адвокатов.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Адвокатам, которые пытались посетить своих подзащитных в ИВС, говорят, что их там нет. Активистам, которые пытались передать передачи в СИЗО, говорят так же", - написал корреспондент.

Он отмечает, что защита опасается, что всех арестованных крымских татар вывезли в Москву.

В частности, по информации журналиста, руководитель следственной группы Сергей Махнев выехал в Москву.

"Также выяснилось, что документы по делу подписаны не в Крыму, а 1-м замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым В.В.", - добавил он.

Напомним:

  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • 23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • 28 марта Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая.
  • Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияаннексиякрымские татарыФСБ
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