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Миллионный капитал фирмы Онищенко вывели из-под ареста, записав на бизнесменов-новичков

Пятница, 29 марта 2019, 20:10

Суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении денег беглым нардепом Александром Онищенко.

Соответствующее решение Соломенский райсуд Киева принял 19 марта.

Судья Вадим Сенин отменил арест 5 135 600 гривен уставного капитала, который наложили почти год назад.

На тот момент фирма принадлежала матери Онищенко – Иннесе Кадыровой, которую вместе с сыном обвиняют в хищении газа, добытого совместно с государственным "Укргаздобычей".

Однако после ареста компанию переписали на швейцарский "Гесис СА", а недавно, в марте 2019 – на новосозданную киевскую "Сеил Компани".

Именно эта фирма и попросила суд отменить арест.

На данный момент в реестре обнародована лишь короткая версия решения, поэтому неизвестно, чем именно владельцы аргументировали свою просьбу и почему суд с ними согласился. Постановление обжалованию не подлежит.

Арестованные деньги следствие передало в управление Нацагентству по розыску и менеджменту актвивив. Они находились на депозитном счете. Если бы окончательным приговором по делу против Онищенко суд приказал бы конфисковать имущество, накопленные на депозите средства пошли бы в государственный бюджет.

Компания "Сеил Компани", на которую переписали бизнес Онищенко, зарегистрирована всего 3 месяца назад якобы для покупки и продажи недвижимости.

Новым бенефициаром "Майдан-Плазы" является Сливчак Вадим Викторович. Судя по данным из открытых источников, Сливчак – 47-летний киевский актер. Другого бизнеса у него нет, прописан мужчина в многоэтажке Дарницкого района Киева.

Компания "Майдан-Плаза" владеет помещениями в центре Киева по адресу Крещатик, 27-Б. По версии следствия, именно там находился офис преступной организации Онищенко.

Эту недвижимость также арестовывали, однако в апреле 2018 года суд отменил этот арест.

Напомним:

  • По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • На данный момент дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Онищенкосудгаз
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