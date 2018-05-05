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Суд отменил арест недвижимости в центре Киева по "газовому делу" Онищенко

Суббота, 5 мая 2018, 18:12
Суд отменил арест недвижимости в центре Киева по газовому делу Онищенко

Соломенский райсуд Киева отменил арест нежилых помещений площадью 535 кв.м. по ул. Крещатик, 27-Б, принадлежащих ООО "Майдан - Плаза", арестованных в 2016 году в рамках "газового дела" нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на суда от 17 апреля.

Владелицей компании "Майдан - Плаза" была Иннеса Кадырова, мать Онищенко. По данным Youcontrol, в 2009 году директором "Майдан - Плаза" был сам Онищенко.

14 марта 2018 г. владельцем фирмы вместо Кадыровой стала компания "Гесис СА" (Швейцария), бенефициар которой - швейцарец Полло Норрис.

18 апреля Соломенский суд по ходатайству НАБУ арестовал корпоративные права "Гесис СА" предприятия "Майдан - Плаза", корпоративные права стоимостью более 5 млн грн были переданы в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

19 апреля детектив снова обратился в суд об аресте помещений. Он сообщил, что по ул. Крещатик, 27-Б фактически находился офис преступной организации Онищенко, в частности, из этих помещений отправлялась налоговая отчетность, осуществлялось управление системами "Клиент-Банк" подконтрольных преступной организации компаний, а также по указанному адресу доставлялась наличность, полученная в результате легализации денежных средств, незаконно полученных от реализации природного газа по заниженным ценам.

Детектив доказывал, что новые владельцы помещения связаны с Онищенко. В частности, в НАБУ озвучили данные, что на имя нового директора "Майдан - Плаза" Арсена Приходько неоднократно выписывал доверенности Онищенко и его экс-супруга Мелита, которая является гражданкой Хорватии. Также доверенность на Приходько выдавала мать Онищенко.

Ранее постановлением детектива помещения были признаны вещественным доказательством.

Однако Соломенский райсуд Киева отверг аргументы детектива НАБУ о том, что помещения являются доказательствами преступления и подлежат спецконфискации, и отказал НАБУ в аресте указанных помещений, решение принял судья Вадим Сенин.

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Александр Онищенко является фигурантом "газового дела", которое расследует НАБУ: по данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

19 декабря суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых - кроме прочих - разговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.

В марте 2018 года Онищенко подтвердил, что его адвокатом стала Марта Борщ, которая, по его мненю, взялась за дело из-за информации о президенте Украины Петре Порошенко.

В апреле Онищенко заявил, что готов предоставить НАБУ оригинал записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко для экспертизы.

Темы: ОнищенкоНАБУсудпрокуратура
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