Климкин: Черное море - не "лужа" для дерзких маневров ВМС РФ

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Воскресенье, 3 марта 2019, 09:32

Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективной трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции.

Об этом заявил глава МИД Украины по итогам Одесского форума #OdesaDebate.

"За последние несколько дней Одесса стала центром дискуссий по черноморской безопасности, и так должно быть и дальше. Черное море должно стать пространством взаимодействия, ценностей и права, а не "лужей" для дерзких маневров российских ВМС", - отметил Климкин.

Он добавил, что на форуме Украина "собрала друзей и единомышленников ... готовых говорить об общих вызовах и совместно им противодействовать, потому что только так можно строить планы на будущее, мир и безопасность в котором нужны всем".

Украинская правда

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Темы: Черное море Климкин


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