Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин: Черное море - не "лужа" для дерзких маневров ВМС РФ

Воскресенье, 3 марта 2019, 08:32
Климкин: Черное море - не лужа для дерзких маневров ВМС РФ

Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективной трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции.

Об этом заявил глава МИД Украины по итогам Одесского форума #OdesaDebate.

"За последние несколько дней Одесса стала центром дискуссий по черноморской безопасности, и так должно быть и дальше. Черное море должно стать пространством взаимодействия, ценностей и права, а не "лужей" для дерзких маневров российских ВМС", - отметил Климкин.

Он добавил, что на форуме Украина "собрала друзей и единомышленников ... готовых говорить об общих вызовах и совместно им противодействовать, потому что только так можно строить планы на будущее, мир и безопасность в котором нужны всем".

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним,

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Согласно отчету разведывательного сообщества США, напряжение в отношениях между Украиной и РФ в Азовском и Черном морях продолжит усиливаться
  • Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у России - опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать странам-членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.
  • Летом 2019 года в Черном море пройдут украинские-американские военные учения "Си Бриз-2019".

Украинская правда
Темы: Черное мореКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Черное море
Россия готовится блокировать Черное море – Military Media Center
На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: