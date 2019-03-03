Климкин: Черное море - не "лужа" для дерзких маневров ВМС РФ
Черноморская безопасность является неотъемлемой частью эффективной трансатлантического сотрудничества и евроатлантической интеграции.
Об этом заявил глава МИД Украины по итогам Одесского форума #OdesaDebate.
"За последние несколько дней Одесса стала центром дискуссий по черноморской безопасности, и так должно быть и дальше. Черное море должно стать пространством взаимодействия, ценностей и права, а не "лужей" для дерзких маневров российских ВМС", - отметил Климкин.
Он добавил, что на форуме Украина "собрала друзей и единомышленников ... готовых говорить об общих вызовах и совместно им противодействовать, потому что только так можно строить планы на будущее, мир и безопасность в котором нужны всем".
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