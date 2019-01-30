Разведка США прогнозирует усиление напряжения в Азовском и Черном морях

Напряжение в отношениях между Украиной и РФ в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

Об этом говорится в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром, передает "Голос Америки".

Отмечается, что отчет 29 января представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море.

РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО", - подчеркивается в докладе Коутса.

"Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году", - говорится в документе.

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает, принадлежат к его сфере влияния", - заявили в разведслужбах США.

Масштабное нападение РФ на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году", - подчеркнул в своем отчете Коутс.

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