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На Буковине к агитаторам "Батькивщины" пристали хулиганы: повредили палатку

Воскресенье, 3 марта 2019, 11:31

В с.Красноильск (Черновицкая обл.) неизвестные совершили хулиганские действия в отношении агитаторов от "Батькивщины", повредили агитационную палатку и скрылись с места инцидента.

Об этом 3 марта сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром в воскресенье.

"Четверо неизвестных подъехали на автомобиле на иностранной регистрации к агитпалатке одного из кандидатов на пост президента, начали приставать к агитатору и совершать хулиганские действия, повредили палатку, прицепили ее к машине и скрылись с места преступления в неизвестном направлении", - отметили в полиции.

"Информация об избиении агитатора, которая распространяется в сети Интернет, не соответствует действительности", - подчеркнули правоохранители.

Для розыска автомобиля злоумышленников в Сторожинецком и прилегающих районах введен план "Перехват", ориентированы группы реагирования патрульной полиции и наряды патрульной полиции. 

По факту инцидента сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст.296 УК (хулиганство), санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

В свою очередь в пресс-службе областной организации "Батькивщины" сообщили, что к агитатору, который начал разворачивать палатку в центре Красноильска, подъехала машина "Ауди" на иностранной регистрации, и "четверо мужчин крепкого телосложения стали ему угрожать".

"Он успел убежать и спрятаться в магазине, запершись изнутри. Дальнейшие события агитатор фиксировал на видеокамеру своего телефона. Мужчины поломали крепления палатки, порвали ее, а остатки свернули, бросили к себе в машину и уехали. Пострадавший агитатор и местные активисты ВО "Батькивщина" обратились в полицию", - заявили в "Батькивщине".

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019агитацияЧерновицкая областьБатькивщина
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