На Луганщине задержали подельника боевиков
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Воскресенье, 3 марта 2019, 14:58
В Луганской области задержан гражданин, причастный к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями.
Об этом сообщили в отделе информации и коммуникации Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.
"Во время несения службы на блокпосту дежурная смена бригады задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями. Во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что гражданин подлежит задержанию, как подозреваемый в причастности к НВФ", - говорится в сообщении.
Задержанный доставлен в Беловодское отделение Национальной полиции.
Украинская правда
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