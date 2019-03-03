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На Луганщине задержали подельника боевиков

Воскресенье, 3 марта 2019, 13:58

В Луганской области задержан гражданин, причастный к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщили в отделе информации и коммуникации Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"Во время несения службы на блокпосту дежурная смена бригады задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями. Во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что гражданин подлежит задержанию, как подозреваемый в причастности к НВФ", - говорится в сообщении. 

Задержанный доставлен в Беловодское отделение Национальной полиции.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОполицияЛуганская область
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