На Луганщине задержали подельника боевиков

В Луганской области задержан гражданин, причастный к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщили в отделе информации и коммуникации Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"Во время несения службы на блокпосту дежурная смена бригады задержала гражданина, причастного к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями. Во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что гражданин подлежит задержанию, как подозреваемый в причастности к НВФ", - говорится в сообщении.

Задержанный доставлен в Беловодское отделение Национальной полиции.