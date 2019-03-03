Топ прогульщиков в Раде: кто за два месяца не проголосовал ни разу

В январе и феврале 2019 года 9 нардепов не проголосовали ни на одном из 18 заседаний Верховной Рады, в ходе которых состоялось 304 голосования.

Как сообщает "ЧЕСНО" со ссылкой на данные официального сайта ВР, при этом 58 нардепов пропустили более 90% голосований в парламенте.

В частности, во время всех голосований в Раде отсутствовали Дмитрий Добкин ("Оппоблок"), внефракционные Евгений Бакулин, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Надежда Савченко, Дмитрий Ярош и Лев Пидлисецкий ("Самопомич").

Нардепы Вадим Рабинович ("Оппоблок") и Валерий Дубиль ("Батькивщина") приняли участие только в одном голосовании за этот период.

По данным сайта ВР, более 50% голосований пропустили 259 нардепа, более 90% голосований - 58 нардепов. В январе-феврале присутствие составило 77,6%, а голосование - 41,1%.

В наибольшем количестве голосований не участвовали депутаты от групп "Воля народа" (84%) и "Возрождение" (79%), в наименьшем - депутаты от "Народного фронта" и "Самопомочи" (56%).

Наибольшее количество голосований января-февраля 2019 года не посетили нардепы из фракции "Батькивщина" (47,7%), внефракционные (36,1%) и "Оппозиционный блок" (31,1%).

Напомним,