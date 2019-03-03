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Топ прогульщиков в Раде: кто за два месяца не проголосовал ни разу

Воскресенье, 3 марта 2019, 15:25
Топ прогульщиков в Раде: кто за два месяца не проголосовал ни разу

В январе и феврале 2019 года 9 нардепов не проголосовали ни на одном из 18 заседаний Верховной Рады, в ходе которых состоялось 304 голосования.

Как сообщает "ЧЕСНО" со ссылкой на данные официального сайта ВР, при этом 58 нардепов пропустили более 90% голосований в парламенте.

В частности, во время всех голосований в Раде отсутствовали Дмитрий Добкин ("Оппоблок"), внефракционные Евгений Бакулин, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Надежда Савченко, Дмитрий Ярош.

Нардепы Вадим Рабинович ("Оппоблок") и Валерий Дубиль ("Батькивщина") приняли участие только в одном голосовании за этот период.

 

По данным сайта ВР, более 50% голосований пропустили 259 нардепа, более 90% голосований - 58 нардепов. В январе-феврале присутствие составило 77,6%, а голосование - 41,1%.

В наибольшем количестве голосований не участвовали депутаты от групп "Воля народа" (84%) и "Возрождение" (79%), в наименьшем - депутаты от "Народного фронта" и "Самопомочи" (56%).

Наибольшее количество голосований января-февраля 2019 года не посетили нардепы из фракции "Батькивщина" (47,7%), внефракционные (36,1%) и "Оппозиционный блок" (31,1%).

 

Напомним,

  • 21 ноября последнее пленарное заседание парламента 2018 года было закрыто с чуть более 10 нардепами в сессионном зале.
  • Следующее пленарное заседание ВР состоялось 15 января, 15-18 января - последняя пленарная неделя 9-й сессии Верховной Рады VIII созыва.
  • В декабре 2018 г. 17 нардепов не проголосовали ни разу, 61 нардеп пропустил 90% голосований.  Всего в декабре состоялось 12 пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 335 голосований.
  • В 2018 году в Верховной Раде состоялось 3807 голосований, 90% голосований и более пропустил 51 нардеп.
  • Не участвовали ни в одном голосовании 4 внефракционных нардепа: Евгений Бакулин (его задержание и арест 15 марта позволила ВР), Сергей Клюев (Интерпол объявлял его в международный розыск), Вячеслав Константиновский (в июле 2017 г. написал заявление о сложении мандата, однако ВР не смогла собрать достаточного количества голосов и поддержать это заявление), Александр Онищенко (нардеп-беглец, скрывающийся от уголовного преследования за рубежом).

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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