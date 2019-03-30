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Гладковский-младший подал в суд на бизнесмена за пост в Facebook

Суббота, 30 марта 2019, 19:57
Гладковский-младший подал в суд на бизнесмена за пост в Facebook

Сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд на владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка за его пост в Facebook.

Об этом Черняк сообщил в субботу на своей странице в соцсети.

 
Исковое заявление со страницы Черняка

"Гладковский-Свинарчук сын, вместе с папой воровал на украинской оборонке! Бюджетные деньги. Распевал гимн, носил вышиванку, и это никак не мешало ему тырить деньги из бюджета. В своей жизни этот мажор ничего больше делать не умеет, его папа, Свинарчук, ничему больше его не научил. Коррупция в Украине стала потомственной. Я написал об этом у себя в Фейсбуке. Это мажорное чучело зовёт меня в суд, защищать свою репутацию", - написал бизнесмен.

Он добавил, что в суд обязательно придет и как дипломированный юрист будет вести дело сам.

"Вижу его 100% перспективу. Факты воровства очевидны!", - добавил Черняк.

 
Пост, из-за которого подал в суд Гладковский

Он также опубликовал фото искового заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного Гладковским в Оболонский райсуд Киева.

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере 30 000 долларов.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Позже издание "Bihus.info" сообщило, что все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Гладковский-младший подал в суд на журналиста Дениса Бигуса в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.

Украинская правда
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