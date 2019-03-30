Гладковский-младший подал в суд на бизнесмена за пост в Facebook

Сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подал в суд на владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка за его пост в Facebook.

Об этом Черняк сообщил в субботу на своей странице в соцсети.

Исковое заявление со страницы Черняка

"Гладковский-Свинарчук сын, вместе с папой воровал на украинской оборонке! Бюджетные деньги. Распевал гимн, носил вышиванку, и это никак не мешало ему тырить деньги из бюджета. В своей жизни этот мажор ничего больше делать не умеет, его папа, Свинарчук, ничему больше его не научил. Коррупция в Украине стала потомственной. Я написал об этом у себя в Фейсбуке. Это мажорное чучело зовёт меня в суд, защищать свою репутацию", - написал бизнесмен.

Он добавил, что в суд обязательно придет и как дипломированный юрист будет вести дело сам.

"Вижу его 100% перспективу. Факты воровства очевидны!", - добавил Черняк.

Пост, из-за которого подал в суд Гладковский

Он также опубликовал фото искового заявления о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного Гладковским в Оболонский райсуд Киева.

Напомним: