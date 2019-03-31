Новые члены избиркома и 2 бюллетеня на человека: в Коцюбинском говорят о нарушениях

Житель поселка Коцюбинское Киевской области получил два приглашения на два разных избирательных участка, и на каждом ему выдали бюллетени для голосования.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО", ссылаясь на наблюдательницу на выборах.

Мужчина самостоятельно сообщил на участке, что получил уже второй бюллетень.

Он якобы решил проверить, дадут ли ему проголосовать дважды.

"Ошибка члена УИК заключалась в том, что она не проверила его место регистрации. Этот член УИК представляет кандидата Данилюка. Ситуацию хотят как-то уладить, но дело в том, что он успел расписаться за бюллетень. Соответственно сейчас ищут, как решить эту ситуацию", – отмечает наблюдательница.

По ее словам, участковая комиссия в растерянности.

"Она хочет составить акт о поврежденном бюллетене, но бюллетень целый – на нем нет никаких отметок. Далее они хотели составить акт о случае незаконного голосования, но избиратель не голосовал на участке", – добавляет наблюдательница.

Кроме того, "ЧЕСНО" сообщает, что в Коцюбинском два представителя кандидата Петра Порошенко пришли во время голосования на участок и сообщили, что они новые члены УИК.

По словам наблюдателя Игоря Домбровского, депутата облсовета от "Свободы", это произошло примерно в 10:30. Новые члены УИК продемонстрировали постановление окружной избирательной комиссии о том, что они вышли на замену.

"Члены УИК могут принять присягу лишь на заседании УИК. А оно не может проводиться во время голосования. Итак, те два человека, которые сейчас думают, что они члены УИК от Порошенко в Коцюбинском являются просто гражданами, потому что они не приведены к присяге. А раз они не приведены к присяге, то они не несут никакой ответственности и могут фальсифицировать выборы", – считает наблюдатель.

Он говорит, что новые члены избиркомов зашли "по квоте БПП", и их якобы связывают с мэром Ирпеня.

Помощник заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Сержан подтвердил, что формально принятие присяги во время голосования – это нарушение. Однако он отметил, что сложно дать оценку, не имея всех документов и объяснений сторон.

Напомним: