Украинские легкоатлеты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы
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Понедельник, 4 марта 2019, 11:26
Украинские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы в помещении, который прошел в Глазго.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что серебряные награды завоевали Андрей Проценко и Юлия Левченко (прыжки в высоту).
По данным издания, с "бронзовым" результатом выступили Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Ольга Ляхова (бег на 800 метров).
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