Украинские легкоатлеты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы

Украинские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы в помещении, который прошел в Глазго.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что серебряные награды завоевали Андрей Проценко и Юлия Левченко (прыжки в высоту).

По данным издания, с "бронзовым" результатом выступили Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Ольга Ляхова (бег на 800 метров).