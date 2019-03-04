Украинские легкоатлеты завоевали 5 медалей на чемпионате Европы

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Понедельник, 4 марта 2019, 11:26

Украинские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате Европы в помещении, который прошел в Глазго.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что серебряные награды завоевали Андрей Проценко и Юлия Левченко (прыжки в высоту).

По данным издания, с "бронзовым" результатом выступили Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и Ольга Ляхова (бег на 800 метров).

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Темы: спорт


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