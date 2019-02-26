Гладковский-младший требует опровержения информации о хищении в оборонном комплексе
Сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" из-за их расследования, в котором утверждается, что он был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
Об этом сообщил Игорь Гладковский в ответ на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина"
"Обвинения беспочвенны, а так называемое переписки - фейковый", - заявил он.
По его словам, в иске не будет материальных претензий. Вместо этого Гладковский-младший будет требовать опровержения недостоверной информации.
Он утверждает, что готов предоставить объяснения правоохранительным органам по всем вопросам, о которых рассказали журналисты.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
- 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наши гроши".
- Сам Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
- Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
- В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии. В тоже время журналисты заявили, что не имели целью публиковать расследование "под выборы".
- 31 марта должны состояться выборы президента.