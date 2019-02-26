Гладковский-младший будет судиться с журналистами - СМИ

2127 просмотров
Вторник, 26 февраля 2019, 22:41

Сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" из-за их расследования, в котором утверждается, что он был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Об этом сообщил Игорь Гладковский в ответ на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина"

"Обвинения беспочвенны, а так называемое переписки - фейковый", - заявил он.

По его словам, в иске не будет материальных претензий. Вместо этого Гладковский-младший будет требовать опровержения недостоверной информации.

Он утверждает, что готов предоставить объяснения правоохранительным органам по всем вопросам, о которых рассказали журналисты.

Читайте также: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
  • 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наши гроши".
  • Сам Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии. В тоже время журналисты заявили, что не имели целью публиковать расследование "под выборы".
  • 31 марта должны состояться выборы президента.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гладковский суд скандал Минобороны СМИ
powered by lun.ua
По теме
Экономические новости дня: проблемы у Гладковского, Фирташа и Маска 26 февраля 2019, 22:26
Журналисты объяснили, почему обнародовали расследования о Гладковском только сейчас 26 февраля 2019, 21:40
Новости дня: Гладковский, отмена статьи о незаконном обогащении, 10 лет за ДТП в Харькове 26 февраля 2019, 21:25
Все новости
Главные новости
Гладковский-младший будет судиться с журналистами - СМИ
Новости дня: Гладковский, отмена статьи о незаконном обогащении, 10 лет за ДТП в Харькове
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей для импичмента Порошенко
Maruv пригласили в Москву, а Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении
Все новости
Культура

Дворик с детства или фильма ужасов? Туристическая аттракция Львова

психология

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Культура

Оскар 2019: победители

Поиск по сайту
Архив
Весь архів