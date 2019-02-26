Сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" из-за их расследования, в котором утверждается, что он был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Об этом сообщил Игорь Гладковский в ответ на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина"

"Обвинения беспочвенны, а так называемое переписки - фейковый", - заявил он.

По его словам, в иске не будет материальных претензий. Вместо этого Гладковский-младший будет требовать опровержения недостоверной информации.

Он утверждает, что готов предоставить объяснения правоохранительным органам по всем вопросам, о которых рассказали журналисты.

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Напомним: