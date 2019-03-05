ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента на более чем 6 млн гривен

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Вторник, 5 марта 2019, 02:23

В Центральной избирательной комиссии увеличили более чем на 6,7 млн гривен смету расходов ЦИК. Сейчас смета составляет более 282 миллионов гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении "Укринформа".

"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 3 января Центральная избирательная комиссия утвердила сметы на проведение выборов президента и парламента в 2019 году.
  • Проведение выборов президента обойдется в 2,3 млрд гривен, выборов в Верховную Раду - в 1,9 млр гривен.
  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Темы: ЦИК выборы президента 2019


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