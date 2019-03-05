ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента на более чем 6 млн гривен
Вторник, 5 марта 2019, 01:23
В Центральной избирательной комиссии увеличили более чем на 6,7 млн гривен смету расходов ЦИК. Сейчас смета составляет более 282 миллионов гривен.
Об этом говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении "Укринформа".
"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 3 января Центральная избирательная комиссия утвердила сметы на проведение выборов президента и парламента в 2019 году.
- Проведение выборов президента обойдется в 2,3 млрд гривен, выборов в Верховную Раду - в 1,9 млр гривен.
- Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.