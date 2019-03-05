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ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и пулеметов, 1 погибший

Вторник, 5 марта 2019, 06:37
ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и пулеметов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, 1 украинский военный погиб. С начала текущих суток оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС в районе населенного пункта Крымское, потерь нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 марта.

"Враг вел огонь по украинским защитникам из танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск были обстреляны 5 раз: из танков, артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов 120-го калибра - возле села Водяное.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Широкино; из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли украинских военных: из минометов калибра 120 мм в районе поселка городского типа Зайцево; из артиллерийских систем калибра 122 мм - в районе населенного пункта Новотошковское.

Из минометов калибра 82 мм - возле села Крымское; из стрелкового оружия - возле поселка городского типа Станица Луганская.

По данным разведки, 4 марта 4 оккупанта уничтожены и 1 ранен.

"По уточненным данным, российско-оккупационные войска осуществили минометные обстрелы населенных пунктов Зайцево и Новолуганское. Частично повреждены жилой дом и хозяйственные постройки", - подчеркнули в пресс-центре.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции ОС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди украинских военных нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действия
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