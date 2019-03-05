В Польше задержали 16 поляков и украинцев за контрабанду мигрантов

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Вторник, 5 марта 2019, 15:53

Центральное следственное бюро полиции Польши в сотрудничестве с пограничниками задержали 16 человек, подозреваемых в деятельности преступной группы, которая занимается незаконной перевозкой иностранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В операции по задержанию подозреваемых участвовали более ста полицейских и пограничников. Среди задержанных – 13 поляков и трое украинцев.

По данным правоохранителей, преступная группа занималась перевозкой на территорию Польши граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ирана и Индии, а затем их легализацией на территории страны. Таким образом преступники могли помочь попасть на территорию Польши полтысячи иностранцев.

Механизм деятельности преступной группы заключался в обеспечении иностранцев документами, которые позволяли им легальное пребывание и работу в Польше.

Во время полицейской операции в помещениях подозреваемых изъяли почти четверть миллиона злотых в разной валюте. В целом же правоохранители считают, что на перевозке мигрантов преступники заработали 920 тыс. евро.

Сейчас прокуратура Польши требует трехмесячного ареста для пяти задержанных.

В целом по обвинению в участии в преступной группе с целью облегчения устройства иностранцев задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

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Темы: Польша Украина миграция контрабанда


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