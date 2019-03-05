Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше задержали 16 поляков и украинцев за контрабанду мигрантов

Вторник, 5 марта 2019, 14:53

Центральное следственное бюро полиции Польши в сотрудничестве с пограничниками задержали 16 человек, подозреваемых в деятельности преступной группы, которая занимается незаконной перевозкой иностранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В операции по задержанию подозреваемых участвовали более ста полицейских и пограничников. Среди задержанных – 13 поляков и трое украинцев.

По данным правоохранителей, преступная группа занималась перевозкой на территорию Польши граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ирана и Индии, а затем их легализацией на территории страны. Таким образом преступники могли помочь попасть на территорию Польши полтысячи иностранцев.

Механизм деятельности преступной группы заключался в обеспечении иностранцев документами, которые позволяли им легальное пребывание и работу в Польше.

Во время полицейской операции в помещениях подозреваемых изъяли почти четверть миллиона злотых в разной валюте. В целом же правоохранители считают, что на перевозке мигрантов преступники заработали 920 тыс. евро.

Сейчас прокуратура Польши требует трехмесячного ареста для пяти задержанных.

В целом по обвинению в участии в преступной группе с целью облегчения устройства иностранцев задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Темы: ПольшаУкраинамиграцияконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Польша
Лукашенко внезапно поручил "наладить отношения" с Польшей
В Люблине эвакуируют тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой
Правящая партия Польши раскрыла первый из вопросов, которые хотят вынести на референдум
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: