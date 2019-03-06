ООС: 7 обстрелов, боевики в основном бьют из артиллерии, есть раненые

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Среда, 6 марта 2019, 08:10

За прошедшие сутки российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские позиции.

Артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм боевики применили в районе населенного пункта Лебединский, сел Водяное и Широкино.

Дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районе населенного пункта Пески и вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделения украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское.

В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств, отмечают в штабе.

По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, двое ранены.

По состоянию на 7:00 6 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

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Темы: ООС боевые действия


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