ООС: 7 обстрелов, боевики в основном бьют из артиллерии, есть раненые
За прошедшие сутки российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские позиции.
Артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм боевики применили в районе населенного пункта Лебединский, сел Водяное и Широкино.
Дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районе населенного пункта Пески и вблизи города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял подразделения украинских войск из минометов калибра 82 мм в районе села Крымское.
В результате обстрелов двое бойцов ООС получили ранения.
Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем из дежурных огневых средств, отмечают в штабе.
По данным разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен, двое ранены.
По состоянию на 7:00 6 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
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