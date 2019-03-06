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Иностранцам станет проще оформить визу для работы в Украине

Среда, 6 марта 2019, 11:55

Кабинет министров упростил оформление долгосрочных виз иностранцам для трудоустройства на территории Украины.

Решение принято на заседании 6 марта, сообщает правительственный сайт.

Теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, и им не нужно будет выезжать за пределы Украины.

Правительство ожидает, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников. В частности, и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний.

Европейская правда

Темы: визыКабинет министров
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