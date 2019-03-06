Иностранцам станет проще оформить визу для работы в Украине
Среда, 6 марта 2019, 11:55
Кабинет министров упростил оформление долгосрочных виз иностранцам для трудоустройства на территории Украины.
Решение принято на заседании 6 марта, сообщает правительственный сайт.
Теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, и им не нужно будет выезжать за пределы Украины.
Правительство ожидает, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников. В частности, и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний.