Иностранцам станет проще оформить визу для работы в Украине

Кабинет министров упростил оформление долгосрочных виз иностранцам для трудоустройства на территории Украины.

Решение принято на заседании 6 марта, сообщает правительственный сайт.

Теперь для оформления виз граждане иностранных государств смогут подавать свои документы в Департамент консульской службы МИД, и им не нужно будет выезжать за пределы Украины.

Правительство ожидает, что это решение увеличит привлекательность Украины для высококвалифицированных работников. В частности, и для независимых членов наблюдательных советов государственных компаний.

Европейская правда