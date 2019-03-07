Лига чемпионов: "МЮ" по сумме двух матчей одолел ПСЖ, "Порту" проходит "Рому"

Английский "Манчестер Юнайтед" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, одолев по сумме двух матчей французский ПСЖ.

После поражения в домашнем матче 0:2, манкунианцы в Париже победили со счетом 3:1.

Англичане забили быстрый гол уже на второй минуте поединка. Ромелу Лукаку после ошибки защитников вышел один на один с Джанлуиджи Буффоном и переиграл вратаря ПСЖ - 1:0.

Хозяева поля довольно быстро отыгрались, забив на 11-й минуте после удара Берната - 1:1. На 31-й минуте "МЮ" снова выходит вперед после того, как на добивание сыграл Лукаку - 2:1.

Решающий гол "МЮ" забивает после просмотра судьей системы VAR. Мяч попал в руку в штрафной игроку ПСЖ и словенский арбитр Скомина, посмотрев VAR, назначает пенальти в ворота хозяев поля. Маркус Решфорд с 11-ти метров был точен, обеспечив англичанам нужный результат.

В другом матче дня "Порту" - "Рома" для определения четвертьфиналиста пришлось играть дополнительное время и снова использовать систему VAR. Основное время игры завершилось со счетом 2:1.

Счет в матче на 26-й минуте был открыт после удара Франциско Соареса - 1:0. На 36-й минуте Даниэле де Росси сравнивает счет, реализовав пенальти - 1:1.

На 52-й минуте Муса Марега забивает второй гол в ворота "Ромы", сумев перевести игру в дополнительное время - 2:1. Напомним, что в первой игре в Риме "Рома" победила со счетом 2:1.

На 116-й минуте поединка рефери после просмотра системы VAR фиксирует фол в штрафной "волков" против игрока "Порту" и назначает пенальти.

С 11-ти метров Алек Теллес переигрывает вратаря "Ромы", выведя свою команду в четвертьфинал Лиги Чемпионов - 3:1.