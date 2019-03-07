181 просмотр
Четверг, 7 марта 2019, 10:37

Совет Безопасности ООН 15 марта обсудит ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Арриа, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.

"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Отдельный упор будет также сделан на правозащитном аспекте", - пояснил дипломат.

Николенко убежден, что заседание Совбеза станет "хорошей возможностью для государств-членов ООН в пятую годовщину оккупации ознакомиться с последним развитием событий в Крыму, а также обсудить возможные дальнейшие действия в контексте усилий по деоккупации полуострова".

По мнению дипломата, усиление международного давления на агрессора должно заставить его вернуться к миру.

"Это уже пятое с начала российской агрессии подобное мероприятие в Совете Безопасности ООН, инициированное Украиной совместно с нашими партнерами. На этот раз это Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, США, Франция и другие", - подытожил Николенко.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООН Крым оккупация Росcия


powered by lun.ua
По теме
Синод ПЦУ обратился к ООН и ОБСЕ из-за давления в оккупированном Крыму 5 марта 2019, 22:50
Москалькова пожаловалась в ООН на "ущемление прав" крымчан 5 марта 2019, 14:54
Совбез ООН отклонил резолюции США и РФ по Венесуэле 1 марта 2019, 00:28
Все новости
Главные новости
Боевики завернули назад гуманитарку "Красного Креста"
Нацбанк значительно укрепил курс гривни
Суд рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении агитации
В ГПУ рассказали детали задержания лиц, которые предлагали Тимошенко деньги за отказ баллотироваться
Все новости
Дети

Как ухаживать за ртом маленьких детей

психология

Правило "3-х минут", которое должны выполнять все родители

Фото

14 удивительных вещей, которые были найдены в багаже в аэропортах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів