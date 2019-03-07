Совет Безопасности ООН 15 марта обсудит ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Арриа, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.

"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Отдельный упор будет также сделан на правозащитном аспекте", - пояснил дипломат.

Николенко убежден, что заседание Совбеза станет "хорошей возможностью для государств-членов ООН в пятую годовщину оккупации ознакомиться с последним развитием событий в Крыму, а также обсудить возможные дальнейшие действия в контексте усилий по деоккупации полуострова".

По мнению дипломата, усиление международного давления на агрессора должно заставить его вернуться к миру.

"Это уже пятое с начала российской агрессии подобное мероприятие в Совете Безопасности ООН, инициированное Украиной совместно с нашими партнерами. На этот раз это Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, США, Франция и другие", - подытожил Николенко.

Европейская правда