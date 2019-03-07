Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Четверг, 7 марта 2019, 09:37

Совет Безопасности ООН 15 марта обсудит ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Арриа, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.

"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Отдельный упор будет также сделан на правозащитном аспекте", - пояснил дипломат.

Николенко убежден, что заседание Совбеза станет "хорошей возможностью для государств-членов ООН в пятую годовщину оккупации ознакомиться с последним развитием событий в Крыму, а также обсудить возможные дальнейшие действия в контексте усилий по деоккупации полуострова".

По мнению дипломата, усиление международного давления на агрессора должно заставить его вернуться к миру.

"Это уже пятое с начала российской агрессии подобное мероприятие в Совете Безопасности ООН, инициированное Украиной совместно с нашими партнерами. На этот раз это Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, США, Франция и другие", - подытожил Николенко.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНКрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: