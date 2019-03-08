На выходных в Украине будет тепло, но с дождями

В Украине в пятницу, 8 марта, дожди вероятны в западных и северных областях, температура днем ​​12-17° тепла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​12-17° тепла, в восточной части днем ​​4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области днем ​​местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура днем ​​13-15°, в Киевской области днем ​​12-17°.

9 марта синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных, днем ​​и в центральных областях небольшой дождь.

10 марта небольшой, ночью в восточных областях и на Закарпатье умеренный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), днем ​​на юге страны без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 10 марта в западных, днем ​​и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°, на юге страны до 15° тепла; в Карпатах ночью и днем ​​около 0°.

В Киевской области 9 марта без существенных осадков, 10 марта дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 10 марта днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°.