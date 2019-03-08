Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На выходных в Украине будет тепло, но с дождями

Пятница, 8 марта 2019, 09:20

В Украине в пятницу, 8 марта, дожди вероятны в западных и северных областях, температура днем ​​12-17° тепла.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

 

"В западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​12-17° тепла, в восточной части днем ​​4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области днем ​​местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура днем ​​13-15°, в Киевской области днем ​​12-17°.

9 марта синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных, днем ​​и в центральных областях небольшой дождь.

 

10 марта небольшой, ночью в восточных областях и на Закарпатье умеренный дождь (в Карпатах с мокрым снегом), днем ​​на юге страны без осадков.

 

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 10 марта в западных, днем ​​и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°, на юге страны до 15° тепла; в Карпатах ночью и днем ​​около 0°.

В Киевской области 9 марта без существенных осадков, 10 марта дождь. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, 10 марта днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 7-12°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: