Выборы-2019: Тимошенко хочет газ по 3,50 и проверку отчужденного госимущества
Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что цена на газ для населения должна составлять 3,50 грн. за кубометр.
Об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина" в программе "Главная тема. Выбор", сообщает пресс-служба "Батькивщины".
По ее словам, добыча газа, его транспортировка, уплата налогов и 30% рентабельности составят цену в 3 грн 50 коп, а не 8,55 грн. за кубометр.
"В себестоимости тепла - 85% стоимости газа, в стоимости горячей воды - 75%, когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло и на горячую воду", - заявила Тимошенко.
Также она заявила, что осуществлять приватизацию гособъектов стратегического значения в условиях войны недопустимо, поэтому "новая власть проверит все факты отчуждения госимущества", которые имели место в последнее время.
"Объекты стратегической собственности приватизироваться не будут. Мы проверим, как происходила приватизация объектов стратегического значения, которые были скуплены за бесценок", - заявила Тимошенко, не уточняя, о каких именно объектах идет речь.
Напомним,
- 4 марта коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила иск Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года. В Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного админсуда Киева.
- В частности, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабмина №315 от 2016 г. об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.
Однако указанное постановление недействительно: распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМУ №867 от 19.10.2018.
- В "Батькивщине" заявили, что намерены добиваться от НАК "Нафтогаз Украины" вернуть украинцам деньги, заплаченные в период действия постановления правительства о повышении цены на газ от 2016 года, а все дальнейшее ценообразование также было необоснованным.
- В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отмена постановлений, которые снижают цены на газ может привести к подорожанию газа для населения.
- Детективы НАБУ проводят досудебное расследование одобренной Кабмином формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.
- В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.
- Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").