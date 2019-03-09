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Выборы-2019: Тимошенко хочет газ по 3,50 и проверку отчужденного госимущества

Суббота, 9 марта 2019, 08:49
Выборы-2019: Тимошенко хочет газ по 3,50 и проверку отчужденного госимущества

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что цена на газ для населения должна составлять 3,50 грн. за кубометр.

Об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина" в программе "Главная тема. Выбор", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, добыча газа, его транспортировка, уплата налогов и 30% рентабельности составят цену в 3 грн 50 коп, а не 8,55 грн. за кубометр.

"В себестоимости тепла - 85% стоимости газа, в стоимости горячей воды - 75%, когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло и на горячую воду", - заявила Тимошенко.

Также она заявила, что осуществлять приватизацию гособъектов стратегического значения в условиях войны недопустимо, поэтому "новая власть проверит все факты отчуждения госимущества", которые имели место в последнее время.

"Объекты стратегической собственности приватизироваться не будут. Мы проверим, как происходила приватизация объектов стратегического значения, которые были скуплены за бесценок", - заявила Тимошенко, не уточняя, о каких именно объектах идет речь.

Напомним,

  • 4 марта коллегия судей Окружного административного суда Киева удовлетворила иск Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года. В Кабмине заявили, что обжалуют решение Окружного админсуда Киева. 
  • В частности, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабмина №315 от 2016 г. об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.
    Однако указанное постановление недействительно: распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМУ №867 от 19.10.2018.
  • В "Батькивщине" заявили, что намерены добиваться от НАК "Нафтогаз Украины" вернуть украинцам деньги, заплаченные в период действия постановления правительства о повышении цены на газ от 2016 года, а все дальнейшее ценообразование также было необоснованным.
  • В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отмена постановлений, которые снижают цены на газ может привести к подорожанию газа для населения.
  • Детективы НАБУ проводят досудебное расследование одобренной Кабмином формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.
  • В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.
  • Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф +").

Темы: выборы президента 2019газТимошенко
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