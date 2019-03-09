Выборы-2019: Тимошенко хочет газ по 3,50 и проверку отчужденного госимущества

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что цена на газ для населения должна составлять 3,50 грн. за кубометр.

Об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина" в программе "Главная тема. Выбор", сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, добыча газа, его транспортировка, уплата налогов и 30% рентабельности составят цену в 3 грн 50 коп, а не 8,55 грн. за кубометр.

"В себестоимости тепла - 85% стоимости газа, в стоимости горячей воды - 75%, когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло и на горячую воду", - заявила Тимошенко.

Также она заявила, что осуществлять приватизацию гособъектов стратегического значения в условиях войны недопустимо, поэтому "новая власть проверит все факты отчуждения госимущества", которые имели место в последнее время.

"Объекты стратегической собственности приватизироваться не будут. Мы проверим, как происходила приватизация объектов стратегического значения, которые были скуплены за бесценок", - заявила Тимошенко, не уточняя, о каких именно объектах идет речь.

Напомним,