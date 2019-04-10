Правительство разрешило уволить губернатора из дела Гандзюк

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Среда, 10 апреля 2019, 13:26

Кабинет министров согласовал увольнение глава Херсонской областной администрации Андрея Гордеева..

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правительстве.

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Напомним:

  • В среду, 10 апреля правительство также согласовало представление президента Петра Порошенко об увольнении главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Последний с отставкой не согласен и связывает ее с тем, что якобы "обеспечил честные выборы".
  • 6 апреля Гордеев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
  • Тогда сообщалось, что президент Петр Порошенко разговаривал с Гордеевым, после чего тот подписал заявление на увольнение, официально он будет уволен от должности руководителя ОГА через 7-8 дней.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
  • Рищук 9 апреля написал заявление об отставке.
  • Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Порошенко Херсон Кабинет министров


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