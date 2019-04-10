Правительство разрешило уволить губернатора из дела Гандзюк

Соответствующее решение Кабмин принял на закрытой части заседания в среду.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правительстве.

Украинская правда

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