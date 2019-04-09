Еще один чиновник из "дела Гандзюк" написал заявление об отставке
Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке.
Об этом сам Рищук сообщил в Facebook.
"Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним. Как мне кажется (многие посмеются), именно так и должно быть", - написал чиновник.
По его словам, он проработал на должности заместителя главы ОГА "три плодотворных года" и много сделал "в области и для области".
"Жалею ли я о том, что обменял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. Я приобрёл седину и уважение многих людей в области", - написал Рищук.
Он добавил, что и дальше будет "работать для людей, только уже в роли депутата областного совета".
"Что касается того проплаченного бреда под названием "Хто замовив Катю Гандзюк?" могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдём настоящего заказчика. Что касается меня – я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика. А для себя делаю вывод: меня кто-то очень боится", - подытожил Рищук.
Напомним:
- 6 апреля глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- В причастности к ее убийству подозревают членов БПП – главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности.
- После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
- По "делу Гандзюк" полиция задержала 5 подозреваемых: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк некоему Левину. Алексей Левин (Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.