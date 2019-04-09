Еще один чиновник из "дела Гандзюк" написал заявление об отставке

Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке.

Об этом сам Рищук сообщил в Facebook.

"Как всем известно, в пятницу Глава ОГА Гордеев А.А. написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришёл в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним. Как мне кажется (многие посмеются), именно так и должно быть", - написал чиновник.

По его словам, он проработал на должности заместителя главы ОГА "три плодотворных года" и много сделал "в области и для области".

"Жалею ли я о том, что обменял свою уютную жизнь на работу в ОГА? Нет. Я приобрёл седину и уважение многих людей в области", - написал Рищук.

Он добавил, что и дальше будет "работать для людей, только уже в роли депутата областного совета".

"Что касается того проплаченного бреда под названием "Хто замовив Катю Гандзюк?" могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдём настоящего заказчика. Что касается меня – я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем, кто ищет настоящего заказчика. А для себя делаю вывод: меня кто-то очень боится", - подытожил Рищук.

Напомним: