Чиновник по "делу Гандзюк" написал заявление об отставке

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерину Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Заявление Гордеева на имя главы государства 6 апреля опубликовал в своем facebook нардеп от БПП Александр Спиваковский.

Согласно обнародованному документу, заявление написано 5 апреля.

6 апреля у Порошенко состоялся разговор с Гордеевым, после чего тот подписал заявление на увольнение, официально он будет уволен с должности руководителя ОГА через 7-8 дней.

Об этом заявил сам Порошенко во время встречи с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Напомним,