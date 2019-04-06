Чиновник по "делу Гандзюк" написал заявление об отставке

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерину Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Заявление Гордеева на имя главы государства 6 апреля опубликовал в своем facebook нардеп от БПП Александр Спиваковский.

Согласно обнародованному документу, заявление написано 5 апреля.

Напомним,