Чиновник по "делу Гандзюк" написал заявление об отставке

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Суббота, 6 апреля 2019, 17:51

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерину Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. 

Заявление Гордеева на имя главы государства 6 апреля опубликовал в своем facebook нардеп от БПП  Александр Спиваковский. 

Согласно обнародованному документу, заявление написано 5 апреля. 

 

Напомним, 

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • В причастности к ее убийству подозревают членов БПП - главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности. 
  • После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
  • По "делу Гандзюк" полиция задержала 5 подозреваемых: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука. 
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.
  • 4 декабря 2018 г. правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк некоему Левину. Алексей Левин (Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Херсонская область


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