Чиновник по "делу Гандзюк" написал заявление об отставке
Суббота, 6 апреля 2019, 17:51
Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерину Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
Заявление Гордеева на имя главы государства 6 апреля опубликовал в своем facebook нардеп от БПП Александр Спиваковский.
Согласно обнародованному документу, заявление написано 5 апреля.
6 апреля у Порошенко состоялся разговор с Гордеевым, после чего тот подписал заявление на увольнение, официально он будет уволен с должности руководителя ОГА через 7-8 дней.
Об этом заявил сам Порошенко во время встречи с представителями общественных организаций, сообщила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.
Напомним,
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- В причастности к ее убийству подозревают членов БПП - главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности.
- После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
- По "делу Гандзюк" полиция задержала 5 подозреваемых: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.
- 4 декабря 2018 г. правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк некоему Левину. Алексей Левин (Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск.
Украинская правда