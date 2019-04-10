Мэр Черкасс обещает демонтировать "аморальные" борды Порошенко с Путиным

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Среда, 10 апреля 2019, 13:55

Власти Черкасс будут демонтировать билборды с изображением президента России Владимира Путина напротив президента Украины Петра Порошенко, если таковые появятся.

Об этом сообщил городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина", – отметил он.

"Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображение российского агрессора исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!", – заявил Бондаренко

"Этот подонок причинил столько вреда нашей Украине, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужен!", – добавил мэр Черкасс.

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Напомним:

  • В Украине появились билборды, сити-лайты и газеты с изображением Петра Порошенко напротив Владимира Путина со словами о "решающем выборе" 21 апреля. Таким образом, действующий президент намекает, что во втором туре выборов выбирать придется не между ним и Владимиром Зеленским, а между свободой Украины и реваншем Кремля.
  • В избирательном штабе Порошенко заявили, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он – вне закона. Но заверили, что сюжет на изображениях не означает, что в команде президента считают Зеленского агентом Путина.
  • А советник президента Юрий Бирюков заявил, что Порошенко хочет защитить Украину от Путина, а президенту России выгоден слабый и подконтрольный президент Украины.
  • В России на Путина на украинских плакатах отреагировали спокойно. Представитель МИД РФ Мария Захарова съязвила, что автор пособия "PR. Что это такое?" Сэм Блэк "ушёл бы в монастырь" после такого, если был бы жив. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что их выбор – Владимир Путин, а украинцам – делать свой. .

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Темы: Порошенко выборы президента 2019 агитация Черкассы местная власть


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