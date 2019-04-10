Мэр Черкасс обещает демонтировать "аморальные" борды Порошенко с Путиным

Власти Черкасс будут демонтировать билборды с изображением президента России Владимира Путина напротив президента Украины Петра Порошенко, если таковые появятся.

Об этом сообщил городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина", – отметил он.

"Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображение российского агрессора исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!", – заявил Бондаренко

"Этот подонок причинил столько вреда нашей Украине, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужен!", – добавил мэр Черкасс.

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Напомним: