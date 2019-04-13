Дебаты: У Порошенко официально анонсировали его визит на "Олимпийский"

В администрации действующего президента Петра Порошенко официально анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.

Соответствующее сообщение размещено на странице пресс-службы главы государства.

"В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", - отмечается в анонсе.

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