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Дебаты: У Порошенко официально анонсировали его визит на "Олимпийский"

Суббота, 13 апреля 2019, 10:23
Дебаты: У Порошенко официально анонсировали его визит на Олимпийский
фото - Эльдар Сарахман

В администрации действующего президента Петра Порошенко официально анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.

Соответствующее сообщение размещено на странице пресс-службы главы государства.

"В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", - отмечается в анонсе.

В свою очередь команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в Facebook ролик с анонсом дебатов перед вторым туром выборов президента.

"19 апреля в 19:00 главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос - прошлое или будущее. НСК "Олимпийский", 19 апреля, в 19:00", - говорится в видео.

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Напомним,

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
  • 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко. 
  • Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
  • Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
  • Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".

Украинская правда

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Темы: дебатыПорошенковыборы президента 2019
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