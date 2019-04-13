Дебаты: У Порошенко официально анонсировали его визит на "Олимпийский"

В администрации действующего президента Петра Порошенко официально анонсировали его визит на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.

Соответствующее сообщение размещено на странице пресс-службы главы государства.

"В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", - отмечается в анонсе.

В свою очередь команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в Facebook ролик с анонсом дебатов перед вторым туром выборов президента.

"19 апреля в 19:00 главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос - прошлое или будущее. НСК "Олимпийский", 19 апреля, в 19:00", - говорится в видео.

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