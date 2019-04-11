Дебаты: Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что час дебатов не предусматривает включения через телемост. Он возможен только после окончания дебатов и начала более свободного формата общения.

Об этом он рассказал в комментарии УП.

"От 20:00 до 21:00 19 апреля будут национальные теледебаты, независимо от того, даже если ни один из них (кандидатов в президенты - УП) не придет. Придет один, он получит свое время и час будет вещать один, как политическую агитацию", - пояснил Аласания.

"Вместе с тем, если кандидатов будет двое - состоятся дебаты в жестком формате, поминутно прописанном Постановлением ЦИК # 742", - уточнил он в Facebook.

"Если кандидатов не будет - этот час пойдет на документальный фильм "Амстердам" из цикла "Удивительные города мира", и с бегущей строкой во время ленты "Простите, кандидаты на пост президента Украины (фамилии, имена, отчества) не по появились в студию для участия в теледебатах", - добавил Аласания.

После завершения часа дебатов закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение 20 минут. Тогда на "Суспильном" начнется другая программа с участием экспертов и журналистов. Планируется, что они устроят дискуссию с кандидатами в президенты.

"Обратная связь будет, там останется Петр Порошенко и к нему может присоединиться телемостом (Владимир Зеленский - УП), чем-нибудь, хотя он должен был бы прийти по совести. Но он хочет так, окей, пожалуйста", - отметил Аласания.

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Напомним: