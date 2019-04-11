Дебаты: Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост
Председатель правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что час дебатов не предусматривает включения через телемост. Он возможен только после окончания дебатов и начала более свободного формата общения.
Об этом он рассказал в комментарии УП.
"От 20:00 до 21:00 19 апреля будут национальные теледебаты, независимо от того, даже если ни один из них (кандидатов в президенты - УП) не придет. Придет один, он получит свое время и час будет вещать один, как политическую агитацию", - пояснил Аласания.
"Вместе с тем, если кандидатов будет двое - состоятся дебаты в жестком формате, поминутно прописанном Постановлением ЦИК # 742", - уточнил он в Facebook.
"Если кандидатов не будет - этот час пойдет на документальный фильм "Амстердам" из цикла "Удивительные города мира", и с бегущей строкой во время ленты "Простите, кандидаты на пост президента Украины (фамилии, имена, отчества) не по появились в студию для участия в теледебатах", - добавил Аласания.
После завершения часа дебатов закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение 20 минут. Тогда на "Суспильном" начнется другая программа с участием экспертов и журналистов. Планируется, что они устроят дискуссию с кандидатами в президенты.
"Обратная связь будет, там останется Петр Порошенко и к нему может присоединиться телемостом (Владимир Зеленский - УП), чем-нибудь, хотя он должен был бы прийти по совести. Но он хочет так, окей, пожалуйста", - отметил Аласания.
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Напомним:
- Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
- Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
- НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
- 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире.