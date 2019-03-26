Одесские власти даже не пытаются вернуть переплаченные Трухановым миллионы

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Вторник, 26 марта 2019, 18:40

Одесский городской совет почти год не совершает никаких действий для возврата в бюджет 95 миллионов гривен, которые были переплачены при покупке здания для новой мэрии.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая в суде против мэра Одессы Геннадия Труханова и еще нескольких человек представляет обвинение в присвоении средств на новую мэрию.

"В ходе досудебного расследования экспертным путем установлено, что рыночная стоимость приобретенного здания завода "Краян" для размещения новой мэрии при покупке была вдвое завышена", – напоминает прокуратура.

После этого, городской совет заключил новый договор с фирмой-продавцом, якобы договорившись о дважде меньшой стоимости. Теперь Одесса должна была заплатить владельцу здания не 185 миллионов гривен, которые уже фактически были перечислены и арестованы следствием, а 90 миллионов.

Переплаченные 95 миллионов гривен продавец должен был вернуть в бюджет в течение 14 дней.

"Однако выяснилось, что Одесский городской совет почти год не предпринимает никаких мер для взыскания с общества "Девелопмент Элит" части денег, которые не были арестованы. На запрос прокурора чиновники сообщили, что ждут в уголовном производстве приговора, вместо того чтобы в претензионно-исковом порядке вернуть в бюджет эти средства", – говорят в САП.

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Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • В начале октября дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешнорассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • Ранее прокуратура заявляла, что у Труханова может быть паспорт РФ с 2002 года и паспорт гражданина Греции с 2011 года.
  • Позже журналисты публиковали доказательства того, что мэр Одессы или хотя бы имел российский паспорт.
  • Согласно журналистскими расследованиями, у Труханова есть российский паспорт и владеет строительной компанией РОСТ через оффшорные компании на Виргинских островах.
  • Сам мер Одессы утверждал, что у него есть только гражданство Украины.
  • Позже стало известно, что Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

Украинская правда

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Темы: Одесса Труханов суд Антикоррупционная прокуратура


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