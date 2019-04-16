Порошенко: "Нормандская четверка" договорится о выводе российских войск

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины.

Об этом он сказал во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", – сказал президент.

Он отметил, что встреча, на которую пригласят президента России Владимира Путина, может произойти в День высадки союзников в Нормандии (6 июня – УП).

"И у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир", – утверждает Порошенко.

Он добавил, что ранее такое соглашение не заключили, потому что "Путин очень ждал, что в Украине будет избран другой президент".

Кроме того, по его словам, 18 апреля будет объявлено пасхальное прекращении огня.

Напомним: