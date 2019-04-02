Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых

Вторник, 2 апреля 2019, 07:34

За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 апреля.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ОС 5 раз: дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; из станковых противотанковых гранатометов - возле города Авдеевка.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;
из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов: 6 раз - из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Крымское.

Дважды - из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское.

Дважды - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Золотое-4; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцево; из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом 2 и ранив 6 оккупантов.

Также огнем уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - отметили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: