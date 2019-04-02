ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 апреля.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ОС 5 раз: дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; из станковых противотанковых гранатометов - возле города Авдеевка.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов: 6 раз - из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Крымское.

Дважды - из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское.

Дважды - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Золотое-4; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцево; из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом 2 и ранив 6 оккупантов.

Также огнем уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - отметили в штабе.