Австриец заявил на границе, что на рынке в Киеве купил радиационные часы

В международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса "Киев-Вена" на одного из иностранцев сработала система радиационного контроля "Янтарь".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в ходе детального осмотра вещей 43-летнего гражданина Австрии пограничники обнаружили корабельные часы, уровень гамма излучения которого превышал допустимую норму более чем в 10 раз.

фото ГПСУ

"По словам мужчины, он приобрел опасные часы на одном из рынков Киева и планировал оригинальную покупку использовать в бытовых целях. О том, что часы опасны и могут представлять угрозу для здоровья, иностранец якобы даже и не подозревал", - говорится в сообщении.

фото ГПСУ

Сообщается, что пограничники опасный предмет изъяли и передали компетентным органам.