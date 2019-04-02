Украинцев еще ждут морозец и снег

В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая, но довольно прохладная погода.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"Северо-восточные воздушные потоки, как правило, приносят в Украину некомфортную погоду – холод и порывистый ветер. Однако антициклон, который сейчас господствует над Украиной, подсластит холодную синоптическую таблетку – будет много солнца", – отмечает Диденко.

По данным синоптика, лишь на востоке нашей страны пройдут небольшие дождь и даже снег.

"Снег - потому что там будет холоднее, днем ​​2 +6 градусов, а ночью к небольшому мороза", - отметила Диденко.

По ее словам небольшие "минусы" ночью вероятны также во всей Украине, однако днем ​​потеплеет до +6 +11 градусов, а на Западе до +7 +12 градусов.

В Киеве среда обещает быть снова солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух – холодноватым.

Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до –2 градусов, в течение дня потеплеет до +8 +10 градусов.

По словам Диденко, потепление до +12 +15 градусов придет на выходные.