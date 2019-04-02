Дебаты-челлендж: Зеленского и Порошенко подталкивают к дискуссии

Украинцев призывают стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.

Инициатором такого "вызова" в Facebook является телеканал "UA: Суспільне".

"Хотите увидеть кандидатов на пост президента на независимом медиа? Без заготовленных удобных вопросов и ответов. Только честные условия и понятные правила. Мы готовы! Время для дебатов на "Суспільному"!", – заявил национальный вещатель.

"Распространяйте и пишите, почему Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны прийти на дебаты. Пригласим кандидатов в эфир всем Фейсбуком!", – призывает "Суспільне".

В событии на 19 апреля "Дебаты – челлендж: Порошенко vs Зеленский на UA: Суспільне" предлагается размещать в Инстаграм, Стори, Фейсбук и других соцсетях посты и репосты с тегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж, #debate_challenge и #дебаты_челендж

"Ставим вопрос кандидатам в президенты, добавляем тег #хочубачитидебати; публикуем", – предлагает "Суспільне".

Кроме того, электронная петиция с призывом к кандидатам в президенты принять участие в дебатах с 26 марта набрала более 5,5 тысяч подписей.

Напомним: