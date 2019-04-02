Дебаты-челлендж: Зеленского и Порошенко подталкивают к дискуссии

5223 просмотра
Вторник, 2 апреля 2019, 15:59

Украинцев призывают стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.

Инициатором такого "вызова" в Facebook является телеканал "UA: Суспільне".

"Хотите увидеть кандидатов на пост президента на независимом медиа? Без заготовленных удобных вопросов и ответов. Только честные условия и понятные правила. Мы готовы! Время для дебатов на "Суспільному"!", – заявил национальный вещатель.

"Распространяйте и пишите, почему Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны прийти на дебаты. Пригласим кандидатов в эфир всем Фейсбуком!", – призывает "Суспільне".

В событии на 19 апреля "Дебаты – челлендж: Порошенко vs Зеленский на UA: Суспільне" предлагается размещать в Инстаграм, Стори, Фейсбук и других соцсетях посты и репосты с тегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж, #debate_challenge и #дебаты_челендж

"Ставим вопрос кандидатам в президенты, добавляем тег #хочубачитидебати; публикуем", – предлагает "Суспільне".

Кроме того, электронная петиция с призывом к кандидатам в президенты принять участие в дебатах с 26 марта набрала более 5,5 тысяч подписей.

Напомним:

  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Действующий президент Петр Порошенко на словах готов принять участие в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским.
  • Зеленский тоже якобы согласен, но его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах: "Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?".
  • Перед первым туром Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспільного", однако потом Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет" – сказала короткую речь и ушла.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: дебаты Зеленский Порошенко выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
Медведчук ответил советнику Зеленского по поводу дебатов с Коломойским 2 апреля 2019, 14:07
У Зеленского о дебатах с Порошенко: Может, лучше Коломойский с Медведчуком? 2 апреля 2019, 11:03
"Суспільне" пригласило на дебаты двух кандидатов на пост президента 1 апреля 2019, 16:41
Все новости
Главные новости
На границе с Румынией строят забор. Закарпатцы перекрыли дорогу
За процент до конца подсчета: Зеленский немного просел
Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО после выборов
Скандальную судью уволили из-за решения в пользу Коломойского
Все новости
социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

еда

Крабовые палочки: из чего они состоят, полезны они или вредны

Фото

На какие эмоции способен поцелуй

Поиск по сайту
Архив
Весь архів