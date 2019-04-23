Четвертый губернатор заявил об отставке

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал 23 апреля в Facebook.

"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента, я положу ему заявление об отставке", - сказал он.

Барна пояснил, что относится к 25%, которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил Петра Порошенко за работу.

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