Четвертый губернатор заявил об отставке
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Вторник, 23 апреля 2019, 17:48
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.
Соответствующее видео он опубликовал 23 апреля в Facebook.
"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента, я положу ему заявление об отставке", - сказал он.
Барна пояснил, что относится к 25%, которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил Петра Порошенко за работу.
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Напомним:
- 23 апреля председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
- 22 апреля председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
- Вечером 22 апреля стало известно, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченкотакже написал заявление об отставке.
- 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 99,91% протоколов первое место и кресло будущего президента занимает шоумен Владимир Зеленский.
- Кандидат в президенты и глава государства Петр Порошенкопризнал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.
Украинская правда
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