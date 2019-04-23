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Четвертый губернатор заявил об отставке

Вторник, 23 апреля 2019, 17:48
Степан Барна

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.

Соответствующее видео он опубликовал 23 апреля в Facebook.

"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу ему заявление об отставке", - сказал он.

Барна пояснил, что относится к 25% (24,45%), которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил Петра Порошенко за работу.

Глава Тернопольской ОГА также сказал, что будет стоять на позиции "недопущение реванша" и прихода в политику людей, которые пытались загнать Украину в российское иго.

Отметим, что видео он записывал в Кременце на горе Бона, которая, по словам Барны, "издавна известна своими казацкими традициями, историей, которую пытались победить, но никому не удавалось".

Барна был народным депутатом VIII созыва.

С апреля 2015 года был назначен председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Старший брат губернатора Олег Барна народный депутат от "Блока Петра Порошенко" недавно подрался с представителем команды Владимира Зеленского.

Напомним:

  • 23 апреля председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
  • 22 апреля председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
  • Вечером 22 апреля стало известно, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.
  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 99,91% протоколов первое место и кресло будущего президента занимает шоумен Владимир Зеленский.
  • Кандидат в президенты и глава государства Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.

Украинская правда

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Темы: ТернопольТернопольская областьадминресурспрезидент
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