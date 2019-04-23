Четвертый губернатор заявил об отставке
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.
Соответствующее видео он опубликовал 23 апреля в Facebook.
"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу ему заявление об отставке", - сказал он.
Барна пояснил, что относится к 25% (24,45%), которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил Петра Порошенко за работу.
Глава Тернопольской ОГА также сказал, что будет стоять на позиции "недопущение реванша" и прихода в политику людей, которые пытались загнать Украину в российское иго.
Отметим, что видео он записывал в Кременце на горе Бона, которая, по словам Барны, "издавна известна своими казацкими традициями, историей, которую пытались победить, но никому не удавалось".
Барна был народным депутатом VIII созыва.
С апреля 2015 года был назначен председателем Тернопольской областной государственной администрации.
Старший брат губернатора Олег Барна народный депутат от "Блока Петра Порошенко" недавно подрался с представителем команды Владимира Зеленского.
Напомним:
- 23 апреля председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
- 22 апреля председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
- Вечером 22 апреля стало известно, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.
- 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 99,91% протоколов первое место и кресло будущего президента занимает шоумен Владимир Зеленский.
- Кандидат в президенты и глава государства Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.